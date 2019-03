Neymar es captado bailando durante el Carnaval de San Salvador de Bahía

El astro brasileño del PSG no descarta jugar para el Real Madrid en un futuro porque es uno de los mejores del mundo y no hay quien no quiera jugar allí

El jugador brasileño Neymar, siempre polémico. Foto: Vanessa Carvalho / Brazil Photo Press/Imago7