Gana dinero con tu auto: ¿Conoces “el Airbnb para autos” que funciona en aeropuertos?

Con suerte, "Car & Away" pronto llegará a los Estados Unidos

¿Quieres prestar tu vehículo(s) para los servicios de viajes compartidos (UBER, Lyft, etc.), pero no quieres ser el conductor de otros? Ya hay una solución para eso.

Resulta que así como Airbnb, la plataforma de inmuebles que te permite rentar o poner en renta una propiedad ajena en cualquier parte del mundo, ahora hay una compañía que se expande al sector de renta de autos con un nuevo e innovador sistema que permite a dueños de autos rentar sus vehículos y a conductores rentar los de otras personas, pero solo está disponible en el Reino Unido, por ahora.

“Car & Away ha identificado una plataforma única y rápidamente escalable para desbloquear el uso compartido de automóviles P2P, a saber, los aeropuertos. Habiendo lanzado en Gatwick en enero de 2018, y con la demanda comprobada de los consumidores, ahora estamos hablando con varios socios de aeropuertos sobre cómo trabajaremos en colaboración con ellos para resolver sus desafíos de capacidad de estacionamiento”, explica la innovadora compañía en su página de Internet.

¿Cómo funciona?

La plataforma utiliza los aeropuertos porque es precisamente en este lugar donde los dueños de autos estacionan sus vehículos y los dejan parados por varios días, cuando bien estos les pudieran estar generando dinero, hasta que regresan de su viaje.

Los usuarios dejan sus autos con un valetparking de Car & Away localizado en el aeropuerto, no antes de registrarlo en la página de Car & Away con fotos y datos del vehículo.

En el aeropuerto, el equipo de la compañía lava el auto para luego rentarlo a otros usuarios que han pasado un proceso de verificación y, por supuesto, tienen licencia de conducir.

Cuando el dueño llega de su viaje, el auto está como limpio y listo para ser retomado, además de que la compañía deposita una comisión en la cuenta del usuario.

Para rentar uno de estos autos, un “rentador” necesita tener más de 25 años de edad, un licencia válida y ser residente, en este caso, de el Reino Unido.

La compañía también está cubierta por pólizas de seguro para garantizar la seguridad del auto y el conductor.