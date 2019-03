¿A cuánto está el dólar en México? Marzo 12 de 2019

La moneda azteca logra una ligera recuperación

El peso mexicano logró avanzar frente al dólar, luego de registrar algunas pérdidas.

La moneda de los Estados Unidos se cotiza a $19.26 pesos al mayoreo, mientras que al menudeo se encuentra entre los $19.60 y los $19.81 pesos, según reportes de instituciones como Citibanamex y BBVA Bancomer.

IMPORTANTE:

Aquí puede consultar las variaciones del precio en distintas instituciones financieras mexicanas: Precio del dólar en México .

. Reporte actualizado del Banco de México: Precio del dólar en México.

La moneda azteca es una de las mejores noticias para los 100 días del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ha resistido frente a la divisa estadounidense, y en medio de bajas cifras de calificadoras para la Administración mexicana para 2019.

Además de perder frente al peso mexicano, el dólar se depreció ante el euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, pero se revalorizó ante el franco suizo y la moneda japonesa.

En vísperas de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, todavía no hay un acuerdo ratificado y las conversaciones con la Unión Europea se estancaron durante el fin de semana, ya que May sintió que no podía romper el bloqueo político en Londres.

Antes de la votación parlamentaria programada para este martes, May habló con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un esfuerzo por encontrar un camino a través del laberinto que es el “brexit”, lo que deja a la libra debilitada.

Con información de EFE