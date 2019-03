Alarmantes fallas no evitan cierre de Centro de Detención en Bakersfield

ICE contrata directamente con GEO group luego de que la ciudad de McFarland se rehusara a continuar con el contrato

Pese a que dos investigaciones encontraron infinidad de deficiencias en el Centro de Detención Mesa Verde del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en Bakersfield, van a seguir operando por lo menos por otro año.

Tenían planeado cerrar el 19 de marzo luego de que en diciembre, la ciudad de McFarland decidió no renovar el contrato con el GEO Group, la compañía privada que opera el Centro de Mesa Verde.

Sin embargo, ICE decidió renovar el contrato directamente con GEO Group por un año mientras encuentran otro socio. De no haberse renovado, se hubiera tenido que reubicar a los inmigrantes a otros centros de ICE en California o a otros estados, dijeron.

Richard Rocha, portavoz de ICE explicó que se le entregó el contrato a GEO Group Inc para que no se interrumpiera el servicio y los detenidos no tuvieran que ser reubicados a otra parte, y regresar cuando el contrato fuera renovado.

“Hubiera resultado en un grave daño para los detenidos, sus familias y abogados; y en serios gastos financieros innecesarios por la reubicación de una población tan grande”, indicó.

El nuevo contrato comienza el 19 de marzo, cuando el que se tiene con la ciudad McFarland se acabe.

La abogada Ambar Tovar de la Fundación del Sindicato de Trabajadores Unidos del Campo (UFW), dijo que ICE les renovó el contrato el GEO group por un año por 19.3 millones de dólares.

“A diferencia de otros centros de detención que coloca en celdas a los inmigrantes, en Mesa Verde, los ponen en cuartos enormes de 100 camas con ruido y las luces prendidas todo el tiempo. Solo los dejan salir una o dos horas al día”, explica la abogada Tovar.

“Estos centros no deberían existir, pero además el estado debe hacer cumplir la ley AB 103 – aprobada en 2017 – que exige que el estado los inspeccione y revise”, destacó.

Reportes al aire

En febrero se dieron a conocer dos reportes, uno de la procuraduría de California y otro del auditor del estado los cuales investigaron los 10 centros de detención de ICE que existen en el estado.

El procurador estatal encontró que durante la más reciente inspección a Mesa Verde, este centro no cumplían con 12 de 16 de las normas establecidas por ICE.

Entre las principales anomalías detectadas figuran la dificultad para acceder al cuidado de salud mental y médico, lo que aumenta el riesgo de que los detenidos tengan mayores problemas de salud.

Enfrentan muchos obstáculos para conectarse con su familias y otros sistemas de apoyo así como barreras en el idioma. Además de que no tienen acceso a representación legal.

Las deficiencias fueron encontradas en áreas como el servicio de alimentación, cuidado médico, acceso telefónico, abuso sexual y prevención del asalto.

Un caso en Mesa Verde

Ulises, un joven quien escapó de El Salvador para protegerse del abuso de las pandillas, se encuentra detenido desde mayo de 2018 en el Centro de Procesamiento de ICE en Mesa Verde.

Según se da a conocer en la cuenta de GoFundMe que su familia abrió para recaudar fondos para pagar a un abogado de migración que defienda su caso, Ulises sufre de problemas de salud mental y necesita cuidado médico, pero se le ha negado en el Centro de Detención de Mesa Verde.

El grupo GEO Inc, la compañía privada dueña de Mesa Verde se defendió diciendo que a diario, se empeñan en tratar a los inmigrantes con compasión, dignidad y respeto.

“Vamos a continuar trabajando con nuestros socios del gobierno, como siempre lo hemos hecho, para asegurar que las instalaciones que manejamos cumplan o excedan los estrictos estándares establecidos por el gobierno federal y por apegarse a las reglas establecidas por agencias acreditadas externas”, dijeron.

Mesa Verde fue abierta en 2015 y alberga un promedio de 400 inmigrantes, la mayoría de México, pero también los hay de Asia y África. Una gran cantidad de los detenidos son solicitantes de asilo.

El reporte del auditor de California detectó que el ICE le ha pagado a Geo Group, 49.8 millones de dólares en los últimos tres años fiscales para operar el Centro de Detención Mesa Verde. Pero además las ciudades como Mc Farland, la que tiene el contrato de ICE con el centro Mesa Verde no han vigilado que GEO Group haga un buen trabajo. Físicamente el centro de detención está en Bakersfield, pero el contrato lo tiene la ciudad vecina de McFarland.

Juan Prieto, portavoz de la organización California Immigrant Youth Justice Alliance, criticó que se haga negocio con los inmigrantes a través de la tortura. “La comunidad no tiene manera de presionarlos. No los quieren en Bakersfield. No hay transparencia en la manera de operar”, señaló.

El reporte del auditor recomienda que la legislatura de California considere con urgencia una enmienda a la ley para obligar a las ciudades que contratan con ICE la custodia de detenidos a poner en vigor políticas de supervisión adecuadas.

Urge además a las ciudades que contratan con ICE, que se aseguren que atiendan oportunamente los asuntos de salud de los inmigrantes detenidos.

El procurador Xavier Becerra afirmó que van a continuar revisando los centros de detención en el estado y mostrar las condiciones de detención civil. “Estamos comprometidos con el bienestar de la gente de California, incluyendo de quienes están en centros de detención locales en espera de su proceso de migración”, indicó.

Esfuerzo comunitario

Varios grupos pro defensa de los inmigrantes se han unido en el condado de Kern donde se encuentra basado en el Centro de Mesa Verde para juntar 319,000 dólares para pagar las fianzas de 80 inmigrantes detenidos que no han podido salir para pelear sus casos en libertad por falta de fondos.

La abogada Ambar Tovar de la Fundación de United Farm Workers dijo que la pelea no termina con el contrato temporal firmado por ICE y el GEO group. “La gente continúa siendo detenida sin posibilidad de pagar su fianza. La recaudación de fondos para pagarles las fianza que van desde 5,000 hasta 30,000 dólares por inmigrante, no es un esfuerzo por este momento sino que va a continuar mientras la gente siga detenida, remarcó.

Si quieres ayudar a la Fundación United Farm Workers y la Red de Respuesta Rápida a recolectar fondos para las fianzas de inmigrantes, visita el sitio: https://www.gofundme.com/mesa-verde-bond-fund

Se acabó el dinero

El banco JP Morgan Chase & Company anunció este mes que no financiará más a los operadores privados de las prisiones y centros de detención como GEO Group.

Además de asegurar millonarios contratos gubernamentales y los reportes de abusos, los grandes bancos como Chase les prestaban dinero a las compañías privadas que manejan los centros de detención de inmigrantes.

Andrew Gray, portavoz de Chase dijo que tienen un proceso robusto y muy bien establecido para evaluar los sectores a los que sirven. “Como parte de ese proceso, no vamos a financiar más a la industria de las prisiones”, señaló.

El año pasado, los propietarios de centros de detención para inmigrantes, CoreCivic y GEO group recibieron un préstamo por 1,800 millones de dólares de parte de varios bancos entre ellos Chase.

Los centros de detención privados albergan a las tres cuartas partes de los inmigrantes detenidos en el país.

En julio pasado, más de 70 organizaciones pidieron a Wells Fargo y JPMorgan Chase dejar de financiar a los centros de detención privados que se benefician de la separación de familias, la detención y encarcelamiento.

La petición se hizo en un momento en que se esperaba que la población de inmigrantes en los centros de detención privados se disparara dramáticamente debido a las políticas del presidente Trump.

JP Morgan Chase es el principal prestamista de GEO Group y CoreCivic.