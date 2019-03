Sebastián Rulli fue el culpable del vestido al revés de Angelique Boyer

Angelique Boyer dio de qué hablar en la gala de los Premios TVyNovelas 2019 al usar su vestido al revés, de lo cual responsabilizó a su novio, Sebastián Rulli.

La protagonista de la telenovela “Amar a Muerte” compartió en su Instagram que fue Rulli quien le puso el vestido al revés.

“Tú me lo pusiste al revés, mi amor. Todo esto es tu culpa, mi vida“, reclama Boyer en el video.

La intérprete agregó que se percató que no se apreciaban algunos detalles de la prenda de cuando se lo probó.

“Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo era perfecto.

“Pero, la neta, es que cuando me lo puse dije: ‘le faltan piedritas, yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente’. En realidad, igual me cerró, eso es lo más chingón, igual me quedó, pero estaba un poquito escotada”.

No obstante, Boyer se dijo agradecida y feliz tras recibir el premio de Mejor Actriz por su trabajo en “Amar a Muerte”, misma que se coronó como la Mejor Telenovela.

El melodrama arrasó con 14 estatuillas en las principales categorías.

“No me lo esperaba. Me siento muy agradecida, fue un proyecto tan lindo. Este premio es una manera muy linda de cerrar el proyecto. Aprendí que los personajes tienen que ser cada vez más humanos con en esta dualidad de tener defectos y virtudes.

“Me tocó hacer a una mujer que nunca aprendió en su casa a cómo amar y con el paso de la telenovela lo hizo. Logramos cautivar a un público que quiere recordar sus raíces latinas”, afirmó Boyer.