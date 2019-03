Según encuesta, la mayoría de los conductores americanos tienen sexo en sus autos al menos 3 veces

La encuesta también encontró que el conductor promedio asigna un nombre a su auto y habla con él

Puedes utilizar tu auto para un sin fin de cosas, además de manejar. Por ejemplo, algunas personas llegan a dormir en sus vehículos durante excursiones, descansos en el trabajo e incluso situaciones que dejan a uno sin un hogar donde vivir. Pero, ¿tendrías sexo en tu vehículo? Según una encuesta reciente, el dueño de auto común en los Estados Unidos tiene al menos tres veces sexo en su auto. ¿Qué otros hábitos tienen los los conductores?

El estudio fue llevado a cabo por OnePoll a través de Toco Waranty, una compañía que quiere preservar los lazos entre autos y conductores, y esta entrevistó a 2,000 conductores norteamericanos.

Se encontró, además de la frecuencia de actividad sexual que los americanos tienen en sus autos, que en conductor americano promedio ha dormido en un auto al menos dos noches y media, que éste ha tomado sus alimentos dentro del vehículo por lo menos en seis ocasiones y que al menos 56% de los dueños de vehículos le asignan un nombre a su auto.

Así es, el estudió halló que hay un lazo muy fuerte entre los dueños de auto y sus vehículos. Tanto, que ellos llegan a nombrar los medios de transporte muy regularmente. Por ejemplo, 20% de los encuestados aseguraron haberle dado un nombre de película a su coche, mientra que un 17% confesó haber otorgado un nombre de auto famoso a su carro.

Por si fuera poco, el estudio revela que al menos 40% de los dueños de autos encuestados hablan con sus vehículos, con una regularidad de al menos 13 veces a la semana.

Quieres saber cuáles son los nombre que la gente da a sus autos con más frecuencia, aquí te los compartimos:

Los nombre de auto graciosos más comunes en EEUU

The Bug Slayer

Earth Mover

Baby Sweet Lil’ Kayden

Cujo

Fancy Jenny

Grease Lightning

Uriah (Note: “because it was a heap”)

Kermit

Lil’ Speedz

Miss Tigglywinkle

Muscle boy

Autohoward

Optimus Punto

Professor Yaffle

Yoda