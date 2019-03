Paso a paso: qué hacer en caso de ser detenido por la policía mientras estás manejando

En algunos estados, como Nueva York, la gente no está obligada a cargar con una ID, pero si se requiere una licencia para conducir

Ya sea por rutina de inspección, por una violación al reglamento de conducción o porque tu matricula vehicular se encuentra expirada, cualquier conductor puede ser sujeto a ser detenido por las autoridades de tránsito.

Esto no significa que algo saldrá mal automáticamente, al contrario, la policía está para ayudarnos y protegernos, incluso si hemos cometido alguna infracción. Sin embargo, si llegas a pasar por una situación donde crees que no has sido tratado correctamente o que el oficial de policía está abusando de su autoridad legal, debes poner atención a los siguientes consejos que la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) tiene para ti.

“Si tienes un encuentro de policía, puedes protegerte”, dice la organización sin fines de lucro en su sitio web.

Qué hacer en caso de ser detenido por la policía, según NYCLU

Tus derechos:

Cuidado con lo que dices: todo puede ser usado en tu contra.

Tienes el derecho a guardar silencio, siempre y cuando le digas al policía “I would like to remain silent” (Me gustaría mantener silencio).

No necesitas dar permiso para que las autoridades esculquen tu auto o tu persona, si otorgas permiso al policía puedes afectar tus derechos en la corte. En caso de que un oficial asegure que tiene una orden de cateo, pide verla. La policía no te puede arrestar por rehusarse a ser esculcado .

. No interfieras con la búsqueda de la policía o puedes ser arrestado.

En tu auto