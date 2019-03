La extraña forma en que Rita Ora aprendió español

Sofía Reyes detalló que un taxista se encargó de enseñarle

El tirón cada vez mayor del reguetón ha conseguido que artistas que en un principio no mantenían ningún tipo de conexión con el mundo latino se animaran a probar suerte en ese género de la mano de sus estrellas ya consagradas como J Balvin, que consiguió poner a bailar al británico Liam Payne en su colaboración ‘Familia’ o a Bebe Rexha en ‘Say My Name’.

Rita Ora ha sido de las últimas en estrenar sencillo con un nombre reconocido de la industria musical en español, la mexicana Sofía Reyes. Al igual que muchos de sus compañeros anglosajones, la intérprete de Kosovo nacionalizada británica se las vio y se las deseó para intentar hacer justicia a la letra en español de la canción ‘R. I. P.’, pero ella es de las que piensa que, ante la necesidad, toca agudizar el ingenio, y no se lo pensó dos veces antes de reclutar a la primera persona que se cruzó en su camino para ayudarla.

“Rita me contó una historia genial de cómo se dio cuenta de camino al estudio de grabación que no tenía ni idea de cómo pronunciar ninguna de las palabras en español“, ha desvelado ahora Sofía en declaraciones a la sección Bizarre del tabloide The Sun. “Su conductor era latino y se lo llevó al estudio para que le fuera explicando cómo se decía cada palabra. Me pareció lo más divertido que había escuchado nunca. Es brillante”.

En su caso, Sofía está utilizando sus colaboraciones con artistas como Rita o el mismísimo Jason Derulo -con quien grabó el sencillo ‘1, 2, 3’- para hacer su crossover al mercado internacional, pero no a cualquier precio. La también actriz ha tratado de que toda su música, en español o en inglés, haga justicia a su visión del mundo: su single con Rita Ora, por ejemplo, está inspirado en toda la “mi**da” que ha afrontado en su vida y más en concreto en el presidente estadounidense Donald Trup.

“El mundo va en una dirección muy extraña, y de eso es de lo que hablo en ‘RIP’. Hay un momento en que empiezo a hablar de muros”, ha asegurado la joven, sin sentir la necesidad de entrar a explicar a qué se refería exactamente. Ni falta que hacía.