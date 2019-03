Los ‘leggins’ de Yanet García, la chica del clima, que marcan su voluptuosa retaguardia y encienden Instagram

La famosa de Televisa se dirige a los "haters" que tanto la critican

Yanet García es conocida por su escultural figura que día a día presume en Instagram. La conocida “chica del clima” no duda en salir ligera de ropa o prendas entalladas para mostrar sus atributos, especialmente su retaguardia.

Debido a que la presentadora de Televisa no tiene pudor alguno en sacar su lado sensual, es criticada fuertemente en las redes sociales. En una reciente publicación, García compartió una imagen en donde aparece con unos “leggins” ultraceñidos que marcan su trasero, y se dirigió a todos sus “haters”.

“Si no quieres que te critiquen no digas nada, no hagas nada, no seas nada”, escribió la famosa.

Yanet da a entender que siempre va a recibir criticas y no por eso va a dejar de ser quien es y de hacer lo que le gusta hacer.

“Si tienes mucha razón en tus palabras”, la apoyó uno de sus casi 10 millones de seguidores. “Sabias palabras y muy bien señorita”, agregó otro fan. “Las críticas van a venir solo hay que dejar que sigan su camino. Usted es una linda mujer, muchas la van a envidiar pero recuerde, usted tiene muchos talentos”, el usuario galvez8085 explicó.

Entre los cientos de comentarios que recibió Yanet, muchos eran elogiando su belleza.

“Que cuerpazo Yanetita”, un admirador comentó. “Me encanta tu cabello Yanet”, otro fan observó. “Guapa como siempre”, escribió otro de sus seguidores. “Que bonito bombón”, también se pudo leer entre los comentarios.