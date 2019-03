Dora and the Lost City of Gold: Lanzan el tráiler de Dora la Exploradora con Eva Longoria, Eugenio Derbez y Michael Peña

El avance resulta sorprendente y tiene un gran elenco

Eva Longoria, Eugenio Derbez, Michael Peña, Benicio del Toro y Isabela Moner, protagonizan el filme animado de Dora la Exploradora de Nickelodeon.

Dora and The Los City of Gold, llegará a la pantalla grande en 2019 y Paramount Pictures lanzó este domingo el sorprendente primer tráiler.

La niña hispana que ha entretenido por muchos años a los pequeños, cobró vida en un “live action” que promete mucho. “Mochila” y su entrañable amigo “Boots”, también aparecen en el avance.

Dora, acostumbrada a los peligros de la jungla, llegará a la preparatoria en los Estados Unidos, pero ahí solo será el principio de su nueva aventura.

Con un gran reparto, la cinta es uno de los estrenos esperados para el verano.