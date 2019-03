Esto dijo Enrique Guzmán sobre el pleito entre Frida Sofía y Michelle Salas

Según Guzmán, la postura de Frida podría ser consecuencia de una depresión

Enrique Guzmán respalda a su nieta Frida Sofía de las declaraciones que realizó recientemente en contra de su sobrina Michelle Salas; sin embargo, lamenta la forma en cómo lo hizo.

“Yo creo que es muy legal en lo que está diciendo. Ella habla con la verdad, con su verdad.

“Ahora, como lo maneja, yo lo haría de otra manera, pero no opino porque finalmente es mi nieta”, afirmó Guzmán en entrevista.

Desde hace días, la hija de Alejandra Guzmán arremetió en contra de la hija de Luis Miguel. La llamó “mamona” y supuestamente “ratera“.

Ante esto, Sylvia Pasquel salió en defensa de Salas, declaraciones que luego tuvieron respuesta por parte de Frida Sofía a quien le recordó hasta que se enamoró del mismo hombre que Silvia Pinal.

“Es muy difícil. Yo a Frida le tengo mucho cariño, le hablo por teléfono, nos consultamos cosas. Cambia de parecer rápidamente.

“Yo creo que está muy sola porque, además Alejandra (Guzmán), no para. Ella no frena nada. Frida ahora está muy solita“, expresó.

Guzmán descartó organizar un reencuentro con la familia Pinal para solucionar los problemas.

En cuanto a la visita que realizó el cantante al hospital donde su ex esposa Silvia Pinal se encontraba por una neumonía, éste opinó.

“Sí me preocupó porque una neumonía es fuerte y se puede convertir en bronconeumonía y te puedes morir en cinco minutos.

“Yo un día fui a mi chequeo de rutina, me apadriné con el doctor Manuel Catrip Dávila, el cardiólogo. Me lo encontré en un pasillo y le dije: ‘Oye llévame con Silvia’. Estaba nervioso y ya él me llevó con ella y le dije: ‘Es muy buen doctor'”, sostuvo.

Luego de haberse besado en la boca estando ya divorciados, Guzmán reiteró el cariño que le tiene a Pinal por ser la madre de dos de sus hijos (Luis Enrique y Alejandra Guzmán).

“Sí hay un amor, un cariño y distancia entre nosotros que tiene que existir, pero no por eso desaparezco y desconozco quién es.

“No nos odiamos, tuvimos diferencias, hubieron grandes problemas sí, pero somos seres humanos”, aseguró.

POR: Froylan Escobar