El Dasa comparte foto del ultrasonido de su hija Daryana Marie en Instagram y derrite corazones

La entrañable imagen tiene feliz al cantante

El Dasa se encuentra emocionado por la llegada de su hija y compartió un ultrasonido en donde claramente la carita de la bebé que llevará por nombre Daryana Marie.

El protagonista de la serie “El Vato” publicó la imagen en Instagram y el texto que agregó supuestamente de los pensamientos de su bebé.

“Hola a todos, aquí les saludo desde adentro de mi madre. Todo está muy bien, ya falta muchísimo menos para salir de aquí y empezar a disfrutar de este bello mundo. Voy a ser una Tauro”, escribió.

“Mi papá siempre me está cantando porque él siempre ha querido alguien que cante con él todos los días. Mi mamá también canta y me pongo a moverme mucho. Ya no dejo dormir a mi mamá porque me muevo mucho en las noches.. es que soy noctámbula como mi papá“, continuó.

“Desde aquí adentro les mando mucho amor. Esta es de mis primeras selfies en mi vida. Tengo más pero esta es de hoy. Bye. Seguiré comiendo y durmiendo”, concluyó.

Sus amigos del medio del espectáculo no tardaron en reaccionar y mandarle buenas vibras. “Que bendición hermano. Estamos contentos por ti”, respondió Chyno Miranda. “Daryana, Dios te bendiga siempre”, el Chef Yisus agregó.