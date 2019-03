Las brutales ofensas a Adamari López de ‘Un Nuevo Día’ por vestido blanco y holgado

View this post on Instagram

Cuidar nuestra piel tiene un efecto positivo que va más allá de nuestra apariencia. Tener una piel saludable y balanceada mejora nuestra visión de la vida y de alguna manera nos hace sentir felices de adentro hacia afuera y viceversa. Ayer en el Día Internacional De La Felicidad celebré el comienzo de otro año lleno de inolvidables experiencias con mi familia de @AveenoUS. Estoy súper feliz de haber pasado una tarde maravillosa llena de risas y alegría junto a latinas talentosas, que le siguen demostrando al mundo como uno puede brillar✨ . . . #GetSkinHappy #Aveeno #Brand_Partner