Tachan a Andrea Legarreta de ‘cochina’ por foto en Instagram y esta explota contra calumnia de revista

En serio @revistatvnotas ???? No se cansan de ensuciar y calumniar? Lo que sí es REAL es que el público cada vez cree menos en este tipo de “prensa”… Lo que es REAL es que la gente que me AMA sabe perfectamente quien soy… Aquí les dejo el texto malintencionado que publicaron y la foto original que publiqué hace más de un año y con la cual intentan dañarme y a mi familia… “Cachan a Andrea Legarreta 'agarrándole' a su coach… su parte íntima” 25 de Marzo del 2019 por @TVNotasmx / Foto: Clasos, Instagram La cochina evidencia fue compartida en redes sociales. Andrea Legarreta ya se había tardado en estar de nuevo en el ojo del huracán, y aunque lo quiso disimular, en esta ocasión fue ella misma quien se puso la soga al cuello. A través de sus historias de Instagram, como siempre lo hace, la conductora le compartió a sus seguidores, la rutina de ejercicio que hace en su gimnasio "COMMANDO", para mantenerse en forma a sus 47 años de edad. La presentadora de "Hoy" publicó una fotografía al lado de su coach, pero con lo que no contaba, es que aparecería en una incómoda pose, pues aunque ilustró la imagen con un "emoji", se ve claramente como está agarrándole su parte más íntima. Dicha fotografía levantó serias sospechas respecto a la demasiada confianza que existe entre ella y su entrendor físico, pues sin importarle estar casada con Erick Rubín y que sus propias hijas van a ejercitarse junto con ella, ésta protagoniza este tipo de "escenitas". #PorMenosDeEsoLosDemandan