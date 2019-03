Ivy Queen: reina única y mamá de los pollitos

La cantante puertorriqueña trae "Llegó la Queen", su nuevo material, al Conga Room

Cuando Ivy Queen dice que es la reina, es porque está segura de que lo es.

Quienes lo duden solo tienen que echar un vistazo a su trayectoria y a todo lo que ha tenido que pasar para demostrar que es la soberana del reguetón en Puerto Rico y en todo el mundo.

“En veintipico de años de trayectoria no todo ha sido flores y laureles”, dijo Ivy Queen un día después de que recibiera el premio a la trayectoria en los premios Tu Música Urbana que se entregaron por primera vez en Puerto Rico la semana pasada. “Cuando me enamoré de esta música me dijeron tanto que no y tantas cosas feas que ayer era mi tiempo de demostrar por qué soy la reina del género urbano”.

Ivy Queen, de 47 años, marcó este evento muy a su manera: se hizo acompañar de ocho drag queens que lucieron los looks más emblemáticos de la artista. Además, cuando subió a cantar al escenario lo hizo al lado de una banda de músicos mujeres.

En el primer caso, “lo hice no solo para apoyar a esa comunidad, sino para honrarla porque cuando empecé a cantar la gente me decía que yo era un varón, y lo decían despectivamente; me decían que me había operado”. Y en el segundo porque a Ivy Queen le gusta empoderar a las mujeres, no confrontarse con ellas, algo que le ha merecido el respeto de muchas de las intérpretes de este género que por años estuvo dominado por los hombres.

“Yo por eso, cuando me piden consejos [otras cantantes] trato de ser como la mamá de los pollitos”, dijo. “[Yo les digo] que no pierdan su identidad y que se carguen con la mayor elegancia posible; abogo por al unión de las mujeres, no por los pleitos entre ellas”.

Pero sobre todo les dice que sigan su corazón, como ella lo hizo a pesar de que cuando comenzó le decían que su voz era demasiado masculina para ser cantante. Esta característica, sin embargo, además de su facilidad para componer, fue lo que la puso al tú por tú con los artistas de reggaetón de la isla cuando este género explotó hace un par de décadas. Ivy recuerda que cuando la invitaban a cantar a algún club nunca se dejó amedrentar por ninguno de ellos.

“Es porque yo creo que yo tengo más cojones que un varón”, dijo la artista, que esta noche ofrecerá un concierto en el Conga Room. “Nunca me han faltado al respeto porque siempre lo he dado para que lo devuelvan; soy una mujer muy a la línea”.

Ivy trae con ella “Llegó la Queen”, su nuevo material, al que le ido de maravilla, dice, puesto que el reggaetón está en su mejor momento, con decenas de artistas alrededor del mundo haciendo mezclas nuevas y con intérpretes de otros géneros buscando colaboraciones con los representantes de esta música. En otras palabras, el reggaetón llegó para quedarse.

Mientras tanto, Ivy Queen espera con ansias llegar a Los Angeles porque tiene un amor salvaje por los tacos. Se come tres de asada, tres de chorizo –todos con guacamole– y un elote. Y no, no la llevan a un restaurante elegante para darse este festín; los come en un puesto callejero que ni siquiera sabe dónde está ubicado.

“Me preguntan que dónde me cabe tanto si estoy tan chiquitica”, dijo. “Pero es que tengo apetito de dragón”.

En detalle

Qué: Ivy Queen

Cuando: hoy, 9 pm

Dónde: Conga Room, 800 W Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90015

Cómo: boletos $40 a $175; informes (213) 745-0162 y congaroom.com