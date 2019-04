Policía de Arizona “rescata” a niño de sus padres por no querer vacunarlo

Los videos del arresto de estos padres de familia ha generado todo tipo de opiniones, desde aquellas que critican a las autoridades por su actuar demasiado violento mientras que otros lo aplauden pues salvaron la vida del menor

En YouTube han sido publicados unos videos tomados hace un par de días en donde se muestra un operativo que tuvieron que montar algunos policías de Arizona, tras recibir la llamada anónima de un doctor que solicitaba su intervención para salvar de la muerte a un niño que tenía síntomas de una enfermedad que podía causarle la muerte, y todo porque sus padres se negaron a vacunarlo.

Todo ocurrió el pasado 25 de febrero. De acuerdo a la información dada por el departamento de policías de Chandler, los oficiales ingresaron al hogar a petición del Departamento de Cuidado Infantil, luego de que un médico les contara que el niño tenía síntomas de una enfermedad potencialmente mortal y que sus papás se negaban a llevarlo a un hospital.

Cuando llegaron a la casa, los padres, sin abrir la puerta, le dijeron a los policías que su hijo estaba bien, aunque escucharon al menor toser.

Luego de dialogar con los papás, finalmente los agentes decidieron romper la puerta e ingresar al hogar, en donde encontraron a tres niños de 2, 4 y 6 años, los cuales presentaban fiebre y vómito. Dos de los menores fueron llevados de inmediato a un hospital y el otro quedó bajo custodia temporal del Departamento de Cuidado Infantil.

Según NBC, la mamá de los niños llevó al más pequeño al doctor porque tenía fiebre alta. El doctor le pidió que llevara al niño al hospital para hacerle unos exámenes, ya que por la sintomatología podría estar desarrollando un cuadro de meningitis. La mujer no quiso hacerlo ya que no había aplicado ninguna vacuna a este y a sus otros hijos y temía que fuera sancionada por esto. El doctor se enteró que no había seguido su recomendación por lo que acudió a las autoridades ya que creía que el niño se encontraba en verdadero peligro.

La policía de Chandler emitió un comunicado asegurando que ya había iniciado una investigación a los padres por abuso infantil, sobretodo por la condición en la que encontraron a los menores. Pero en redes sociales muchos han criticado su actuar, ya que consideraron que utilizaron mucha violencia para la labor que iban a realizar.