Laura Bozzo confiesa que estuvo “muerta por 20 minutos”

La conductora habla de los tres peores años de su vide en controversial entrevista

La conductora peruana Laura Bozzo dijo en entrevista con Infobae que estuvo “muerta por 20 minutos” en medio de una operación en la que le sacaron el útero y los ovarios para evitar el cáncer.

En el intercambio con el medio argentino, la moderadora del recordado programa Laura en América confesó las etapas más íntimas y oscuras de su vida.

Incluso, la también abogada de 59 años dijo que los tres últimos años han sido peores que los que pasó bajo arresto domiciliario por vínculos corruptos con el exmilitar Vladimir Montecinos.

Una negligencia médica provocó que su vida estuviera en riesgo.

“Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”, explicó Bozzo en la segunda parte de la entrevista esta semana.

Para agravar el panorama, estando enferma, se enteró que su entonces pareja Cristian Suárez, le estaba siendo infiel después de 16 años juntos.

“Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian’, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea”, detalló.

Pero hubo algo que le quedó claro con la experiencia: que nadie es totalmente confiable, y que, muchas veces, es mejor estar solo.

“Me han traicionado parejas, me han traicionado gente con la que he trabajado, me han traicionado amigos. Por eso, ahora vivo sola. Me falta un perro que es más leal que el hombre. Preferiría un perro antes que tener un perro en mi cama”, sostuvo.