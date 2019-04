Un respiro para inquilinos del condado de LA

Se extiende la protección ante el desalojo para arrendatarios de áreas no incorporadas hasta diciembre de 2019

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó este martes la introducción de una ordenanza para extender la fecha de caducidad de las protecciones de desalojo por causa justa a todas las unidades de alquiler en áreas no incorporadas, hasta el 31 de diciembre de 2019.

La iniciativa de las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuehl fue aprobada 4-1. El voto en contra fue de Kathryn Barger.

Las protecciones vigentes hasta el 20 de diciembre de 2018 debían anularse en junio de 2019.

La moción también expande las protecciones de desalojo por “causa justa” para incluir la mayoría de las unidades de alquiler en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles —incluso aquellas unidades que no están cubiertas por la estabilización de alquileres— excepto aquellas designadas como exentas.

Dicha moción instruye a los miembros de la Comisión de Desarrollo Comunitario (CBC) y al director del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA) para que en 180 días presenten una ordenanza que establezca una Junta de Revisión de Alquileres para supervisar las ordenanzas actuales y futuras adoptadas por la Junta de Supervisores con respecto a la estabilización de alquileres, espacio para casas móviles, regulación de alquileres, protecciones de inquilinos y asuntos relacionados con la vivienda.

“La ordenanza provisional no permite que los propietarios desalojen a los inquilinos sin una “causa justa”., dijo Solís a La Opinión.

“Esto significa que el propietario debe especificar una de las razones descritas en la ordenanza interina para servir a un inquilino con un aviso de desalojo”.

Esta moción extiende la fecha de caducidad de la ordenanza provisional de estabilización de alquileres que limita los aumentos de alquileres al 3% por año.

Así, los inquilinos están protegidos ya sea que se encuentren en contratos de arrendamiento a plazo fijo o mes a mes.

Los inquilinos que sienten que su arrendador ha aumentado su alquiler en violación de la ordenanza pueden presentar peticiones ante el Condado y ser escuchados frente a un Oficial de Audiencias.

Según Inquilinos Juntos, la organización estatal de California para los derechos de los arrendatarios, la más reciente información verificada disponible en 2018 pero que corresponde a los años comprendidos entre 2014 a 2016, indica que un total de 160,000 hogares en promedio se enfrentaron al desalojo judicial.

Es que en la actualidad, la ley de California permite que los propietarios desplacen a los inquilinos sin proporcionar una razón para el desalojo.

Por ello, algunos inquilinos viven con temor a represalias por solicitar reparaciones u organizarse con sus vecinos para luchar, como el caso de la familia de Cecilia Vargas Reyna.

La mujer mexicana dice vivir en un hogar donde las condiciones son insalubres e inseguras por la presencia de mucho moho en cuartos, cocina y baño. A ella la respalda la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad (ACCE).

“Yo no quería vivir más aquí [708 West de la calle Plum, en Compton], pero ellos nunca venían por la llave”, dijo Cecilia.

“Decían que tenían que venir a revisar las condiciones insalubres y las reparaciones que se necesitaban, pero nunca lo hicieron y así no me quedó más remedio que renovar el contrato, aún cuando querían aumentarme el pago de la renta casi al 100%, pero ahora ellos me quieren echar”.

Una decisión “histórica”

René Moya, voluntario y organizador de la Unión de Inquilinos de Los Ángeles —la organización que defiende del desalojo a la mexicana Patricia Sánchez y a su esposo Carlos, en la ciudad de Venice— dijo que la propuesta de la supervisora Solís “es una victoria muy grande para quienes defienden a los inquilinos”.

“Se trata de la expansión más grande de control de renta en California”, analizó. “Por décadas, nosotros hemos luchado por esto y el año pasado habíamos tratado de implementar el control de rentas en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles como Glendale o Burbank”.

Para efectos prácticos, los residentes del barrio Florence-Firestone en la ciudad de Los Ángeles o el Este de Los Ángeles se verían protegidos del aumento de rentas y ser sujetos de protección de la causa justa para inquilinos.

Las protecciones de causa justa, de hecho, limitarían las razones por las que un arrendador pueda desalojar legalmente a sus inquilinos.

“A los propietarios de vivienda no se les quitan derechos, sino que deben cumplir con la ley”, declaró Moya, a La Opinión. “Se trata de que el condado está limitando las razones por las cuales puede echar a la calle a un inquilino, pero si tú eres un buen inquilino no hay razón por la cual uno no deba quedarse en la que considera su casa”.

Razones válidas para ser echado a la calle:

Si no pagas la renta.

Si haces mucho ruido u hostigas a otros

inquilinos.

Si traficas drogas o eres parte de una pandilla.

Si tu contrato especifica que no puedes hacer tal o cual cosa, sino que debes cumplir las reglas.