Fernando Carrilo considera que su expareja tiene secuestrado a su hijo

Los problemas con su expareja Margiolis Ramos evitan que Fernando Carrilo pueda ver a su pequeño hijo Ángel

Fernando Carrillo había asegurado hace unos meses que tenía un arreglo con Margiolis Ramos, madre de su hijo Ángel, sin embargo parece que en cierto punto de la historia las cosas no resultaron como deseaba el actor.

Carrillo confesó para la revista TVyNovelas que no ha podido ver a su hijo, que su expareja se lo niega, mientras que a él sólo le interesa que Ángel sea feliz.

“(No lo he visto) me lo tienen secuestrado, no me llama, no me habla, si lo busco no me contesta… pero no importa; él es un niño que quiero que tenga una infancia feliz en donde esté”, dijo el histrión venezolano.

Por su parte, Margiolis clama que el exgalán de telenovelas tiene una orden de arresto por no cubrir los pagos obligatorios de manutención del niño; de la misma manera, Ramos asegura que también sería detenido por desacato. Por su parte, Fernando deja todos esos problemas en manos de sus abogados.

“Tenemos los acuerdos como cualquier persona que hubiera tenido un hijo. Sé que Dios pone todo en su lugar, sé que actúo adecuadamente, ya eso los abogados se entenderán con la corte y con el lado opuesto, y se verá cómo se soluciona”, indicó Carrillo.

El protagonista de la telenovela María Isabel no teme que su hijo lo olvide; a pesar de su corta edad, Fernando Carrillo está seguro de que con el tiempo Ángel querrá convivir con él.

“Sé como soy como padre; él tiene recuerdos porque no era tan pequeño y lo va a percibir en dos o tres años. Él va a decir: “Quiero estar con mi papá”, consideró el actor.

