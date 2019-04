En medio de tanto odio sobre su forma de vestir Rashel Díaz se centra en el amor y se va a la playa

La famosa conductora de televisión responde a sus haters con amor y bendiciones...

Rashel Díaz es conductora del programa matutino de Telemundo, Un Nuevo Día. Como ya es costumbre a través de Instagram el canal comparte los atuendos de sus presentadoras, incluso ellas mismas muestran sus conjuntos en sus cuentas personales. En muchas ocasiones las presentadoras de televisión reciben un sinfín de halagos, pero también hay otras en las que el odio se manifiesta en forma de ofensas y críticas irrepetibles a través de comentarios en estas publicaciones.

Con una sonrisa Rashel empieza las mañanas ante las cámaras de sus televidentes, con respeto y tacto realiza entrevistas con personalidades que también son duramente criticadas en redes sociales, ella misma conversó con tino y educación con Noelia, semanas después de que ésta anunciara que empezaría a trabajar en producciones para adultos. Con la misma educación se para ante las cámaras y hace uso de las redes sociales. Y así también en una entrevista exclusiva con nuestra Mandy Fridmman, Rashel habló del tan reciente odio que está recibiendo en redes sociales.

“Desde mi corazón te digo que a mí no me molestan los comentarios hirientes, ni las criticas, estoy acostumbrada al llevar tanto tiempo en este medio…”.

Pero también agregó que mucho de esto se debe al auge de las redes sociales, en donde a veces el respeto y la mesura no aparece.

“A mí me dicen de todo: que si mi esposo es más joven, que me dejará, que si me operé… En fin, podría llenar una hoja entera pero lo que contesto siempre es, “Bendiciones”, y contesto eso porque es lo que de verdad deseo para esas personas, porque al expresarse así no están hablando de mí, sino que están revelando quiénes son ellos, y qué valores tienen como seres humanos. Así que por esa razón no me molestan”.

Hoy, después de una semana en donde las críticas han continuado, aunque sus fans más devotos se están encargando de disminuir este contenido con una ola de comentarios más amenos y de protección hacia ella, la conductora se consciente junto a su esposo y se fue a la playa para disfrutar del amor, de la vida y del mar.

Junto a esta romántica imagen Rashel Díaz compartió una reflexiva decisión que la llevó a poner un alto al estrés y a disfrutar de un fin de semana.

“Carlos y yo hemos estado trabajando mucho últimamente, enfocados en lograr nuestros sueños y proyectos, en conjunto y también individuales. 🙌🏻 Por eso, decidimos hacer un alto y dedicarnos este fin de semana para pasar tiempo solos y que el protagonista de estos tres días sea nuestro amor. ❤ ¡Deseo que pasen un feliz sábado!😘 #VidaRashel”.

