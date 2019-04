Erika Fernández presume tanguita pero andará con sed en esta Semana Santa

La conductora de Fox Sports comparte con sus seguidores que ya no toma alcohol, y sigue con su vida fitness para ser cada día más sensual

Esta Semana Santa todos ya andan en traje de carácter y no, no nos referimos al Viacrucis, sino a las vacaciones. Y para muestra basta un botón, la conductora colombiana de Fox Sports Erika Fernández, quien todavía no sabe a dónde dirigirá sus pasos para disfrutar de unos días de descanso, pero que con toda la actitud ya luce un espectacular bikini que apenas esconde sus encantos.

Fernández dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram que decidió dejar el alcohol para concentrarse en una alimentación más sana y en hacer más ejercicio, de tal manera que aunque se vaya a algún destino en esta ‘semana mayor’ no podrá ‘hidratarse‘ como la mayoría de los paseantes.

¡Su esfuerzo y sacrificio sin duda repercute en un mayor gusto y placer de sus admiradores!