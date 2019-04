Ex director de ICE celebra controvertida movida migratoria de Trump

"Es genial" dijo Thomas Homan sobre el nuevo plan migratorio de Trump para castigar a los demócratas

Mientras el presidente Donald Trump busca un nuevo director de ICE que sea recio y fuerte contra los inmigrantes su antiguo director Thomas Homan salió a defender la última movida migratoria del presidente.

El ex director de ICE respaldó la idea de Trump, que calificó de “ingeniosa”, de enviar a inmigrantes indocumentados a las ciudades santuario , y agregó que expone la “hipocresía” del partido demócrata .

En entrevista con el programa de la cadena FOX Homan apoyó la idea de Trump, la cual ha sido calificada de “extraña e ilegal” por los demócratas en el Congreso.

“Lo que hizo el presidente, pensé que era ingenioso, devela el engaño”, dijo Homan. “(Trump) abrió el telón del liderazgo demócrata y mostró su hipocresía al decir que quieren a estas personas en los Estados Unidos, que quieren fronteras abiertas, siempre que no estén en su distrito, mientras no estén en su vecindario”, dijo el ex director de ICE.

Homan agregó que según su experiencia, los inmigrantes indocumentados se dirigen a las ciudades santuarios de todos modos.

“La mayoría de estos extranjeros indocumentados ya van a refugiarse a esas ciudades”, dijo. “Ese es su destino. Esa es una de las razones por las que hacen este peligroso viaje. Quieren llegar a un lugar donde creen que pueden protegerse de ICE y obtener beneficios y matrícula estatal, asistencia universitaria, licencias de conducir”.

“La mayoría de los Estados Unidos se da cuenta de que la única persona que está tratando de arreglar esto es el presidente. El liderazgo demócrata no ha ofrecido una idea – nombre sobre lo que ha hecho el liderazgo demócrata – para abordar este aumento. Nada”, concluyó Homan celebrando una vez más la movida del presidente Trump.