Paz Vega responde a críticas de Laura Zapata por haber sido elegida como Catalina Creel

La hermana de Thalía alega que una actriz mexicana debió ser la villana de "Cuna de Lobos"

Paz Vega fue la elegida por Televisa para dar vida a la villana Catalina Creel en la nueva versión de “Cuna de Lobos” que prepara la empresa. La decisión de contratar a la actriz española resultó ser muy polémica y entre las voces más fuerte en su contra fue Laura Zapata, que había estado ilusionada con ser considerada para el rol.

La hermana de Thalía había declarado que debió ser una mexicana quien diera vida al icónico personaje que María Rubio interpretó en su versión original. Durante el inicio de grabaciones del melodrama, Vega habló de las críticas que ha recibido.

“Yo considero Cuna de lobos un clásico y como un clásico que es yo creo que los clásicos no tienen fronteras. Yo misma he interpretado a personajes históricos porque al final Catalina Creel es ficticio, no es real, con lo cual puede ser de muchos sitios. Allí nadie me dijo por qué no lo interpreta una griega. Pues lo interpreté yo, una española. Esas cosas pasan pero porque somos actores“, declaró Vega de acuerdo a People.

Paz, quien ha interpretado a Maria Callas de origen griego, considera que todos tienen derecho de opinar sobre su trabajo.

“El público tiene derecho a opinar, es una opinión más y habrá incluso una vez hecha la historia gente que opine que le guste y gente que no. Yo creo que los actores lidiamos con eso cada día. Pero también todos los actores nos enfrentamos a un proceso de selección que no está en nuestras manos, yo creo que esa pregunta corresponde contestarla a los productores que vieron en mí a una Catalina Creel“, expresó.