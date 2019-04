Blac Chyna habría recibido una demanda por $48 mil

La ex de Rob Kardashian estaría nuevamente en problemas legales

Aunque sus problemas legales con el padre de su hija Dream, Rob Kardashian, llegaron definitivamente a su fin a principios de este año tras llegar ambos a un entendimiento sobre la custodia y las responsabilidades económicas ligadas al cuidado de la niña, eso no significa que a la estrella televisiva Blac Chyna no le queden otros frentes abiertos con la justicia.

Y es que, como se desprende de los documentos legales a los que han tenido acceso varios medios estadounidenses, la exstripper se enfrenta ahora a una demanda que, en el caso de perderla, le llevaría a tener que pagar más de $30,000 dólares a su antiguo casero, el que le había alquilado la propiedad de Studio City (California) en la que residió la celebridad hasta noviembre de 2018.

Según el demandante, Michael Kremerman, Chyna firmó un contrato de arrendamiento de un año de duración y, posteriormente, ambas partes llegaron a un acuerdo para extender el período de alquiler hasta el 31 de marzo de 2019. Ello implicaba para la socialité, por supuesto, seguir abonando religiosamente los $16,000 dólares mensuales que pagaba por el inmueble hasta la citada fecha.

Sin embargo, su decisión de abandonar la vivienda el pasado mes de noviembre llevó aparejado el fin de tales transacciones y, teniendo en cuenta que la arrendataria no habría comunicado siquiera a Kremerman su intención de cambiar abruptamente los términos de su relación contractual, este no habría tenido más remedio que recurrir a los tribunales para exigirle no solo los $30,546 dólares que le debería como tal, sino también unos $18.006 dólares adicionales en concepto de daños y perjuicios, según se expone en la demanda.