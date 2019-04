El terrible secreto que esta pareja descubrió al hacerse una prueba de ADN por diversión

Querían saber más de sus árboles genealógicos, pero el experimento no terminó bien

Conocer con mayor profundidad la historia de nuestros ancestros puede ser un experimento interesante, pero también puede resultar un arma de dos filos.

A una joven pareja le ocurrió: descubrieron un terrible secreto al hacerse una prueba de ADN por diversión, pero el resultado no fue nada divertido.

Un chico de 26 años escribió su experiencia en Reddit luego de que él y su novia de 27 enviaron muestras de su saliva a Ancestry.com para conocer sus orígenes con más detalle. Luego de varias semanas, recibieron sus resultados.

Se divirtieron al conocer mucho más sobre sus antecedentes familiares, pero él encontró el nombre de un ancestro que no reconoció, así que trató de indagar más: “Después de investigar un poco, resultó que uno de mis ancestros era un infame asesino en serie“.

El joven interrogó a su familia y, aunque admitieron saber de la existencia del delincuente, también aceptaron sus intentos por deslindarse del sujeto.

Según un reporte de The Mirror, el joven lo comentó con su novia y pensó que lo superaría sin problema, pero no fue así: la joven se sintió profundamente perturbada, tanto que decidió terminar la relación. “Me dijo que me quería mucho, pero me explicó que el hecho de que yo tuviera la misma sangre que alguien tan malvado, la había hecho mirarme de otra manera”, escribió.

Y aunque el hombre pidió consejos para recuperar a su novia después del incidente, los usuarios de Reddit le comentaron que si una circunstancia así había bastado para terminar el compromiso, probablemente la chica sólo estaba buscando un pretexto y Ancestry se lo dio.