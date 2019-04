VIDEO: Venezolano Jan Hurtado hizo este jugadón de lujo, pero enfureció a sus rivales

Todo Newell's se le fue encima al jovencito por 'alardear innecesariamente' durante un partido de la Copa Argentina

El talento está prohibido, o al menos el alarde del mismo cuando un partido está liquidado, es un código no escrito en el fútbol mundial que hace unas horas desoyó el talentoso jovencito venezolano Jan Hurtado de Gimnasia y Esgrima La Plata del fútbol argentino.

El ‘chamo’ se mandó un lujo espectacular, una jugada de esas que no te cansas de ver, para deshacerse de la marca de un defensor rival, pero de inmediato fue increpado por él, quien además de todo no lo dejó pasar, aplicándole casi una llave de lucha libre. Toda la afición de Newell’s Old Boys congregada en el estadio Marcelo Bielsa hizo lo mismo.

Hurtado gravitó para el triunfo de su equipo por 3 a 1 (goles de Lorenzo Faravelli, Gonzalo Piovi y Santiago Silva, contra uno de Maxi Rodríguez) en la Copa Argentina, y con 19 años está apunto de emigrar al fútbol alemán, donde ya hay comprador para sus servicios y gran talento.

