Los abuelos que cuidan a los nietos viven más, demuestra un estudio

Los niños también pueden disfrutar de la compañía de los abuelos, pasando tiempo con ellos y aprendiendo cosas nuevas

Ya hay excusa para no sentirse mal por dejar a los nietos con los abuelos para que éstos los cuiden. Según parece, pedirles a los abuelos que cuiden a los niños podría prolongar sus vidas.

Un estudio reciente del Servicio Nacional de Salud ha encontrado que los abuelos que cuidan a sus nietos viven más que los que no. Así que no solo el cuidado de los niños con sus hijos ayudará a sus padres a vivir más tiempo, sino que, además, formarán relaciones significativas y recuerdos maravillosos.

El estudio examinó a más de 500 adultos de 70 años o más en Berlín, durante un período de 20 años. Los participantes fueron entrevistados y se sometieron a exámenes médicos en intervalos de dos años, y también se les preguntó sobre la frecuencia con la que cuidaban o pasaban tiempo con sus nietos sin la presencia de los padres.

Hubo tres categorías de participantes: abuelos cuidadores, abuelos no cuidadores y no abuelos. Los investigadores descubrieron que los abuelos cuidadores tenían un 37 % de posibilidades de vivir más tiempo en comparación con los abuelos que no cuidan y los no abuelos. No hubo diferencia en la esperanza de vida entre los abuelos que no cuidan y los que no lo son.

Aquellos que brindaron ayuda a sus hijos adultos tenían un menor riesgo de mortalidad (un 57%) que aquellos que no lo hicieron. Y aquellos que no tuvieron hijos también tuvieron un riesgo menor si brindaron apoyo a los demás de alguna manera, como ser voluntario o ayudar a sus amigos.

Aunque este estudio no identificó qué es exactamente lo que causa un aumento en la expectativa de vida, informa que ayudar a los demás le da a las personas un sentido de propósito y también las mantiene física y mentalmente activas.

Así que, en lugar de llamar a una niñera la próxima vez que se necesite cuidar a los niños, los abuelos son una buena opción para que estén con ellos.