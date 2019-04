Cómo responder cuando te preguntan cuál es la razón por la que quieres cambiar de empleo

A la hora de entrevistar para un puesto de trabajo, existen ciertos principios básicos de sentido común que debes considerar. Expertos en cuestiones laborales coinciden, por ejemplo, que nunca es una buena idea criticar a tu actual supervisor o supervisora, o a la empresa para la cual estás trabajando, en una entrevista, ya que te hace ver poco profesional.

¿Cómo responder entonces a la pregunta usual de “por qué estás buscando otro empleo”, sin criticar al empleo que estás tratando de reemplazar?

Existen ciertas respuestas que se “ven” mejores que otras y que te pueden ayudar durante la entrevista de trabajo. Compartimos algunas ideas.

Decir la verdad siempre es la mejor estrategia, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Por ejemplo, un gran porcentaje de trabajadores deciden cambiar de empleo por cuestiones personales, en muchos casos por desacuerdos con supervisores o actitudes de otros compañeros. Pero quizás también haya otras buenas razones para buscar nuevos horizontes, como por ejemplo un mayor sueldo, cuestiones de distancia y manejo, o un deseo de asumir mayores responsabilidades. Citar un deseo de crecimiento profesional y nuevas oportunidades, durante la entrevista de trabajo, suena más atractivo que citar las discusiones que tuviste con tu supervisor, o cómo tus colegas y compañeros actuales “te tienen envidia”.

Si renunciaste antes de encontrar otro trabajo y tu curriculum muestra intervalos largos en los que no trabajaste, puedes explicar que te tomaste ese tiempo para ocuparte de tu familia, que lo hiciste por problemas de salud, personales o de un ser querido, o porque querías volver a estudiar.

“Ya no aguantaba más”

Quizás tu último empleo fue realmente una pesadilla. Quizás no se respetaban los derechos laborales, o sus productos eran de mala calidad. Pero el reclutador no está interesado en escuchar una letanía de problemas, aunque sean ciertos. Un mejor acercamiento es dar vuelta la conversación y reconocer las cualidades de la empresa para la cual estás entrevistando, como uno de los motivos que te llevaron a querer cambiar de empleo.

Evita los clichés

Sin duda, practicar antes de la entrevista de trabajo, siempre es una buena idea. Puedes pedirle a un familiar o amigo que te haga las preguntas típicas y tú le respondes, ganando confianza. Pero eso no significa que memorices las respuestas o uses frases hechas que te van a hacer ver mal. Por ejemplo, una de las preguntas comunes durante las entrevistas de trabajo es, “¿cuál es tu mayor defecto?”. Ciertos reclutadores creen que la respuesta revela en parte la personalidad del candidato. No digas que tu defecto es ser “perfeccionista” o “trabajar demasiado”, porque el reclutador no te va a creer y te va a hacer poco auténtico.

Mayores oportunidades

Cuando el motivo por el cual quieres cambiar de empleo es el salario, debes expresarlo con cuidado, y quizás explicar que en tu actual empleo no hay un camino de crecimiento profesional, y que tú estás preparado para mayores desafíos.