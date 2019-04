Hillary Clinton afirma que Donald Trump no es acusado debido a “regla” del Departamento de Justicia

... y más noticias en El Mundo en 2 minutos

La Calle TV te resume a diario en video las noticias del día en dos minutos:

Estados Unidos

La ex secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton afirmó que Donald Trump no fue acusado de obstrucción a la justicia, tras el informe sobre la trama rusa, por la “regla” del Departamento de Justicia de no acusar a un mandatario en activo.

Sri Lanka

Los atacantes suicidas en Sri Lanka provenían de las clases altas y uno había estudiado en el Reino Unido.

El ministerio de Defensa reveló nuevos detalles sobre los terroristas que se hicieron explotar en tres hoteles y tres iglesias del país, provocando la muerte de al menos 359 personas.

Rusia

El líder norcoreano, Kim Jong-un, llegó este miércoles a la ciudad rusa de Vladivostok para celebrar su primera cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de los diálogos nucleares estancados con Estados Unidos.

La cumbre con Putin, prevista para el jueves, será una prueba clave para la capacidad diplomática de Kim, en medio de su impulso para aliviar la presión de las sanciones.

París

Las obras de cobertura para proteger la catedral de París iniciaron ocho días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico. Un enorme paraguas cubrirá la estructura de Notre Dame que aún se mantiene en pie.

Deportes

La hispano venezolana Garbiñe Muguruza y la rumana Simona Halep no intervendrán en el torneo de tenis de Stuttgart, categoría WTA Premier, que se disputa esta semana.

Muguruza, se ausentó del torneo alemán debido a una infección gastrointestinal, según anunció la WTA.

Entretenimiento

La estrella norteamericana del country Tim McGraw, no dará su concierto en La Habana. La anunciada presentación del cotizado músico country, prevista para el 25 de mayo próximo, se canceló sin que se hayan especificado las causas.