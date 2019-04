Una guía para padres adolescentes

Jóvenes comparten sus experiencias acerca de lo que es tener un bebé a temprana edad

Mientras Pablo Alarcón se alistaba ayer por la mañana para hacer su presentación ante un grupo de jóvenes y padres en la Universidad Estatal de California Domínguez Hills, dijo que ahora agradece su propia experiencia de adolescente.

“Recuerdo que estábamos comiendo hamburguesas y mi novia me trajo la prueba de embarazo que decía positivo… Yo estaba joven y tenía miedo pero al mismo tiempo, también sentí felicidad”, recordó el hombre junto a su ahora esposa, Dulce Espinoza.

Ambos, de 21 años de edad, se convirtieron en padres por primera vez cuando tenían 16 años y hace solo cuatro meses, recibieron a su segundo bebé.

Alarcón reconoció que con su primer hijo fue difícil; no obstante también fue la motivación que necesitaba para madurar.

“Yo no iba por el camino correcto y siempre estaba en las calles”, dijo el mexicano.

Alarcón confesó que en un incio, pensó en alejarse de Espinoza, quien ya estaba gestando, porque pensaba que no sería era una buena compañía para ella ni su hijo.

Pero poco después, ella comenzó a asistir a un programa para madres adolescentes de el Centro Familiar El Nido y él la acompañó.

“Al asistir a las clases de padres aprendí que de los 0 a los 5 años ocurre el 80% de desarrollo del cerebro de los niños y entendí que tan solo con eso yo estaría faltando a los mejores años de mi hijo al querer huir”, señaló Alarcón.

Por su parte, su esposa indicó que aunque al principio sintió que decepcionó a sus padres con el embarazo no planeado, ambos han podido demostrar a sus familias que están saliendo adelante.

“Ahora quiero regresar a la escuela y tomar una carrera de enfermera”, aseveró.

Madres crean vínculo con sus bebés

La presentación de Alarcón fue la cuarta conferencia anual de Adolescentes y Padres Jóvenes en CSUDH, auspiciada por el Centro Familiar El Nido —una organización que se encarga de ofrecer servicios educativos, de desarrollo juvenil, salud y terapéuticos a padres adolescentes y adultos jóvenes.

En la conferencia también estaban las cuñadas Ashley Grijalva, de 21 años, y Jennifer Rodríguez, de 20 y novia del hermano de Grijalva.

Esta última dijo haber salido embarazada a los 19 años, lo que inicialmente fue una gran decepción para su madre, ya que ella era la menor de ocho hijos.

“Cuando me di cuenta ya tenía tres meses. Fui a hacerme un examen físico y me lo confirmaron. Yo estaba en shock pero sabía que era posible porque no usaba protección”, contó.

“Mi mamá no lo tomó muy bien al principio…pero casi no la mirábamos porque ella tenía dos trabajos y era la única proveedora de la casa”, recalcó y añadió que su padre había sido deportado cuando ella tenía unos 12 años de edad.

Grijalva dijo que poco después se enteró del programa El Nido del sur de Los Ángeles y que cuando optó por participar, comenzó a asistir a las clases de Mommy and me (Mami y yo), donde aprendió lo importante que es hablarle al bebé desde que esta en el vientre materno.

El sentirse en un ambiente familiar y con atención, la motivó para que aún estando embarazada se graduara de la secundaria.

Actualmente Grijalva es madre de tres niñas, de 2 y 1 año y otra de 3 meses de nacida.

La joven indicó que continúa en la relación con el padre de las niñas y ambos hacen todo lo posible por salir adelante.

“No me arrepiento de nada y ver mis hijas crecer es muy bonito. Cuando yo estoy triste ellas vienen y me alegran”, dijo la residente de Compton.

Por su parte, Rodríguez, quien esta casada con Allen Martín Urzúa —hermano mayor de Grijalva— señaló haber salido embarazada a los 16 años.

Ya con el bebé en brazos, confiesa que no estaba interesada en el programa de El Nido pero Grijalva le dijo que ahí le daban pañales, toallitas y cosas para el bebé gratis.

Inicialmente esa fue su motivación para llegar al centro pero una vez ahí, dice que se sintió en familia.

“Yo era muy cohibida para hablar y aquí me enseñaron a hablar en público. También te enseñan clases de cómo dar pecho y cómo cuidar al bebé”, narró Rodríguez, de 20 años.

Ambas siguen asistiendo al Centro Familiar El Nido donde no solo reciben capacitación para ser madres pero también son voluntarias para los eventos como esta conferencia.

Apoyo de familia

Javier Ramírez, director de jóvenes en El Nido, dijo que el objetivo principal de la conferencia anual es que los jóvenes padres puedan compartir sus experiencias unos con otros.

“Porque muchas veces los padres tienden a sentirse aislados y es mejor compartir experiencias y recursos”, indicó.

“Aprendemos de otros padres. También discutimos sobre cómo tener relaciones saludables y con estabilidad y cómo continuar con la educación superior”.

Ramírez dijo que una de las principales razones por la cual la conferencia se lleva a cabo en el campus universitario es para motivar a los jóvenes quienes en muchas ocasiones nunca han puesto un pie en un campus de educación superior.

El Nido del sur de Los Ángeles sirve alrededor de 500 jóvenes pero también hay localidades en Panorama City y Pacoima. Los jóvenes que son parte del programa aseguran que con la ayuda necesaria sí es posible salir adelante.

Alarcón y Espinoza, quienes ahora tienen dos hijos, dijeron que disfrutan mucho el tiempo en familia y sobre todo cuando van a eventos comunitarios.

“Yo siempre trato de involucrar a mis niños y les enseño lo que puedo”, dijo el padre.

La pareja aseveró que con paciencia y ayuda todo se puede.

“No les estamos diciendo que tengan hijos pero si ya los tienen recuerden que un hijo llega como una bendición”, recalcó la pareja..

Para saber más acerca de El Nido y sus programas visite: https://www.elnidofamilycenters.org/