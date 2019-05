La entrañable foto inédita de Chiquis Rivera con Jenni Rivera que conmociona a Instagram

Los fans de los Rivera quedaron impactados con la imagen

En el marco del Día del Niño, Chiquis Rivera publicó una foto inédita con su madre Jenni Rivera. La intérprete compartió la imagen con sus fans en Instagram en donde se le ve a ella cuando era bebé junto a “La Diva de la Banda”.

“Como me encantaría regresar el tiempo…. a esos momentos cuando la vida no era tan complicada… cuando mis preocupaciones eran, ‘quien me iba cambiar el pañal’ … esos momentos cuando estabas tú para abrazarme y decirme que todo iba estar bien”, escribió Rivera en la red social.

Los fans no tardaron en reaccionar ante la tierna foto.

“Hermosa Chiquis con tu mami, bonita foto”, escribió una fan.

“Yo también perdí a mami de cáncer y sé lo que se siente, por momentos un dolor en mi pecho y ganas de oír la voz de mi mami”, otro admirador compartió.

“El amor de una madre es incondicional, desde el cielo te abraza, te guía y te cuida”, otro admirador agregó.

“Que chulas las dos, mi reina. Que Dios te siga bendiciendo”, otro seguidor escribió.

“Ella siempre va a estar contigo. ¿Tú quién crees que te bendice mucho y te manda tantos éxitos en tú vida? Pues tu mami. Ella nunca murió, ella vive y así será para toda la vida”, también se pudo leer entre los comentarios.

También el hijo menor de Jenni, Johnny López, compartió una foto de cuando era bebé.