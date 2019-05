Mujeres atropelladas afuera de un antro en San Antonio

El accidente ocurrió el jueves poco después de las 2 a.m. en el estacionamiento de The Well, localizado entre UTSA Boulevard y la Interestatal 10

Las víctimas fueron identificadas por la policía como India Spears, de 24 años, y Sibbieo Jordan, de 27. Foto: Captura