Así son tus relaciones sexuales y amorosas, según tu horóscopo

El amor aparece cuando no lo buscas, ¡déjate llevar por los astros!

El día que nacimos marcó los rasgos de nuestra personalidad, nuestros puntos fuertes y las debilidades también.

Todo suma a la hora de conformar nuestro mapa emocional, por eso cada persona es un mundo y vivimos las relaciones amorosas de forma diferente.

Si eres de las que huye del amor, quizás porque no quiere compromisos o porque te han hecho daño en el pasado, también tienes la respuesta en los astros.

El miedo al amor tiene fundamentos que se anclan bien en momentos pasados. Enamorarse es bonito y todo el mundo lo desea, pero hay personas que lo temen. No les sienta bien, les afecta la autoestima y esto, a su vez, daña las relaciones con quienes nos rodean.

Si tienes miedo al amor, estos son los motivos según tu signo del zodíaco.

Aries

Te gustan las emociones fuertes. Te importa preservar en todo momento tu independencia y tu espacio. Buscas la soledad, no te desagrada. Tus necesidades van por encima de las demás, lo que puede parecer egoísta para los demás. Lo cierto es que solo así has conseguido sobrevivir al dolor.

Temes que el amor se un obstáculo en tu vida, que te limite a la hora de lograr todo lo demás.

Buscas relaciones seguras que te permitan respirar, pero si no lo consigues de inmediato sales huyendo.

Tauro

Terco por naturaleza, tienes las cosas claras. No te agradan los cambios y difícilmente sales de tu zona de confort, por eso dejas el amor pasar por tu lado. No es que no lo veas, es que es difícil que se pare frente a ti, hay demasiadas barreras que vencer. Estás acostumbrada a hacer todo sola y romper con eso en favor de tomar decisiones compartidas es difícil. Más a determinadas edades.

Aunque te quieras engañas, sí buscas una relación estable. Quizá tus parejas anteriores no han respetado tus límites, por lo que ahora alejas a la gran mayoría de quienes se interesan en ti. El cambio no va a llegar solo, debes darte la oportunidad de confiar.

Géminis

Lo quieres todo, el amor y la emoción. Nada debe ser aburrido y eres capaz de hacer lo que sea para conseguir que todo cambie en función de lo que quieres. Eres un tanto impredecible, por eso es difícil que alguien se quede a tu lado. Hasta ahora te daba igual, porque temes que el amor se vuelva aburrido y monótono.

Siempre te vas a preguntar si estás con la persona perfecta para ti, como hay tantas otras ahí afuera. Pero es la hora, ¡apuesta! Tu pareja deberá ser alguien que te desafíe en todos los sentidos, solo así podrá seguirte el ritmo.

Cáncer

No temes mostrar tu sensibilidad al mundo, cuando amas entregas todo el corazón. Crees en la lealtad antes que en nada más.

Tus expectativas sobre el romance son altas, pero no imposibles. Buscas a alguien en quien puedas confiar y que se entregue tanto como tú. Lo tuyo no son los amores a medias, ¡a por ello!

No tengas dudas, eres más que suficiente para la persona correcta, vas a superar sus expectativas, pero debes ser paciente para encontrarle. No te escondas cuidando a los demás, deja que cuiden de ti.

Leo

Te encanta el amor, sentirte enamorado y rendirte a ese sentimiento. Es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a esa entrega de igual modo. Pero una cosa es querer amar y otra amar a cualquiera, tus metas son muy altas y tus estándares también. No cualquier persona merece tu amor. Esto lo puedes llevar tan al extremo que te lo hace difícil.

Eres un ser generoso, prefieres dar que recibir pero tu pareja ideal es alguien que te iguale. No se trata de cosas materiales sino emocionales, cuando esas necesidades no se cumplen, el amor llega a su fin. Deja de pensar que tu pareja dejará de amarte, eso son inseguridades tuyas, cree en ella y todo estará bien.

Virgo

Quieres tener el control y por eso lo analizas todo hasta el último detalle. Eres tan perfeccionista”, que muchos salen corriendo por temor a no estar a tu nivel.

Piensas que quienes te interesan se desanimarán por las fallas, cuando las vean. La inseguridad , domina tus sentimientos. Ese complejo de inferioridad te hace sentir que tu pareja puede ser más importante para ti que tu para ella, no dejes que tu mente te engañe o terminarás saboteando tus relaciones.

Libra

Llega un momento en la vida en la que todos tememos estar solos. La soledad es un gran lastre que arrastramos. Tú no eres menos tienes miedo de estar sola y batallas para conseguir lo contrario. Sueñas con el amor verdadero y esa es una de tus prioridades en la vida. Pero dudas que eso exista.

Eres muy consciente de tus debilidades y no quieres decepcionar a nadie ¡deja de presionarte! No todos llegarán a tu vida para lastimarte. Debes entender que no todo será paz y armonía, por lo que no puedes andar huyendo del amor, el esfuerzo valdrá la pena, permítete amar en libertad.

Escorpión

¡Qué gran imaginación tienes, querida escorpio! Tu mente es experta en elaborar historias, particularmente sobre quienes son cercanos a ti. Temes la traición, esa que no se puede perdonar y lleva a la soledad.

Te aconsejamos que dejes de esconder tus emociones, eso te ayudará a relajarte y a encontrar realmente al ser amado. Cuando abras tu corazón, dejarás entrar a alguien que te amará con la misma intensidad que sientes.

Sagitario

Buscas experiencias intensas y pura aventura. Temes que enamorarte transforme tu vida en una historia aburrida o peor aún, que puedas aburrir a tu pareja. Es por ello que la estabilidad te ha espantado haciéndote pensar que es una simple rutina.

Entiende que encontrar a la pareja correcta es estar con alguien que te haga volar más alto, que no te dará una vida común sino extraordinaria llevándote más lejos de lo que imaginas.

La pareja ideal para tu es alguien calmado que te permita tomar la dirección de la relación, un compañero de viaje que disfrute esas mismas emociones. Como pareja eres idealista, devota, confiada, pero también muy impulsiva, las lágrimas no son lo tuyo.

Capricornio

En ti predomina el autocontrol y la responsabilidad, por eso el amor te da miedo: es impredecible. El amor no funciona como un plan perfecto, eso lo hace único. No pienses que es algo que desordenará tu vida.

Odias el fracaso y estás consciente de que el amor es una gran inversión de varios aspectos materiales y emocionales. El amor no te hará una tonta, tampoco debes temer al dolor que puede provocar. Debes darte la oportunidad de sentir, por lo que mostrar que eres flexible emocionalmente abrirá la puerta a la persona correcta.

Acuario

Necesitas ser libre, tus parejas siempre te han dado esa misma libertad que tú has regalado.

Curiosamente todo esto ha provocado que el problema seas tú, por tenerle miedo a que una pareja te controle y te decepcione. Has construido muros y obstáculos, una gran muralla de protección. Eres tú quien debes destruirla para que alguien pueda pasar.

La única manera de encontrar un amor real es siendo honesta y transparente con quien demuestre interés en ti, habrá tragos amargos pero es un proceso necesario para encontrar a la persona de tus sueños.

Piscis

Siempre das de más en el afán de cuidar a los que te rodean y por eso temes que se aprovechen de ti. Tu error ha sido fijarte en aquellas personas que están llenas de conflictos personales, pero no es tu trabajo ser su héroe, no eres tú quien pondrá orden en su vida, eso deben hacerlo ellos mismos.

Eres una romántica empedernida, piensas que te has enamorado y al final resulta que no, pero el amor no aparece cuando lo buscas, sino cuando no lo esperas. Lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar sin presiones y sin imaginar que lo peor está a punto de ocurrir. Date la oportunidad de creer en el amor.