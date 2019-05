Continua los esfuerzos para cambiar a miles de ciudadanos a las nuevas REAL ID, ¿ya tienes la tuya?

Tu licencia todavía es válida, pero para el próximo año no te servirá

A partir del 1 de julio, el estado de Tennessee comenzará a impartir las REAL IDs a sus residentes como parte de la iniciativa federal que surgió hace algunos años, informa US Today, Aunque muchos otros estados ya han satisfactoriamente cumplido con la entrega de dicha identificación.

El propósitos de cambiar a todos los ciudadanos estadounidenses a la nueva forma de identificación es para validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares, entre otros.

Aunque las licencias e identificaciones comunes siguen sirviendo para identificarse en la mayoría de los estados, se recomienda obtener una REAL ID lo más pronto posible, ya que estos documentos serán necesarios para abordar aviones o ingresar a edificios federales para octubre de 2020, bajo mejoras de seguridad posteriores al 9/11.

Por lo tanto, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para el 20 de octubre del 2020. Por lo que tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.