Las congas son cosa seria para Pedrito Martínez

El conguero cubano estará en la ciudad para participar en el Cuban-American Music Festival

Pedrito Martínez atribuye su excepcional apariencia física a una cuestión genética. Su padre era boxeador, su hermano mayor también y él también lo practicó.

“De hecho, me cuido muchísimo”, dijo el renombrado conguero cubano en una reciente entrevista telefónica. “No bebo, no fumo, no drogas; nada de eso”.

Y es que después de 20 años de vivir en Estados Unidos y de codearse con músicos de los más altos niveles artísticos –ha colaborado con estrellas de la talla de Wynton Marsalis, Paquito D’Rivera, Bruce Springsteen, Paul Simon, James Taylor y Sting–, Martínez ha sido testigo de todo.

“En el ambiente es común ver a los artistas que caen en la bebedera, en la tomadera, pero eso no está en mi mundo”, dijo. “Esos vicios no creo que ayuden a llegar a la longevidad y al buen físico”.

Pero volviendo al tema del boxeo, Martínez contó que lo practicó por un tiempo, pero que no era bueno para ese deporte; “de hecho era muy malo”, dijo con una risita que delató un poco de pena. Sin embargo, en el barrio habanero en el que se crió había otras alternativas para jóvenes como él, de familias marginadas. Una de ellas era la música, que hasta la fecha se aprende en las calles de manera intuitiva e informal.

“Cayo Hueso se caracteriza por ser la cuna de muchos artistas de Cuba”, dijo el percusionista de 45 años, cuya banda será el plato fuerte del Festival de Música Cubano-Americana que tendrá lugar el domingo en la LA Plaza de Cultura y Artes. En el evento también participan The Arsenio Rodriguez Project, Lázaro Galarraga y Sitara Son y Las Chicas.

Martínez, por ejemplo, es sobrino de Antonio Campos –también conocido como Watusi–, un legendario conguero que tocó con las mejores bandas de Cuba. Y la mamá de Martínez era cantante. Así que decidir qué rumbo tomar, si el del boxeo o el de la música, no fue un problema para el percusionista, por lo que conforme se iba dando a conocer en la isla, más y más bandas reconocidas lo invitaban a tocar con ellas.

En 1998, una saxofonista canadiense que lo vio tocar en La Habana lo invitó a él y a otros músicos a hacer una gira por ese país y por Estados Unidos. A partir de ese año Martínez se estableció en Nueva Jersey, en una ciudad pequeña que se llama Union City. Desde entonces, todo lo que ha pasado en su vida ha sido inimaginable.

“Todo era un sueño, una quimera”, dijo el conguero, que en el 2000 ganó el prestigioso premio Thelonius Monk en la categoría de percusiones y que ha sido nominado en cuatro ocasiones para el Grammy. “Pero la vida es un enigma tremendo; a veces pienso que fue un poco de suerte con un poco de sacrificio y con un poco de talento”.

En detalle

Qué: Cuban-American Music Festival

Cuándo: domingo de 12 a 8 pm

Dónde: LA Plaza de Cultura y Artes, 501 N. Main St., Los Angeles

Cómo: boletos por adelantado $25 a $50; en la puerta $35 a $50. Informes tickeri.com y cubanamericanmusicfestival.com