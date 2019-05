¿Cómo funciona el Método Pilates y cuáles son sus beneficios para moldear tu figura?

Los ejercicios anaeróbicos son muy populares por su efectividad en nuestro cuerpo

Seguramente todos hemos escuchado de algo llamado “pilates”. Por contexto sabemos que se relaciona con la actividad física, pero una persona que no esté involucrada con ellos puede desconocer por completo de qué trata.

¿Qué es el método Pilates?

Conocemos como pilates una rutina de alrededor de 500 ejercicios físicos que tienen como objetivo fortalecer la musculatura. Forma parte de los llamados ejercicios anaeróbicos, el grupo de actividades de corta duración, y que tienen su razón de ser en la aplicación de la fuerza.

La idea de estos ejercicios es reforzar la musculatura, pero también el incremento del control, flexibilidad y fuerza del cuerpo humano. No obstante, como todo ejercicio físico, representa un gasto de energía, por lo que contribuye a la pérdida de peso.

El Método Pilates fue creado por Joseph H. Pilates, a principios de los años 20 del siglo pasado. Y a pesar de que la rutina acumula alrededor de 500 ejercicios físicos, esta cantidad se puede reducir a una 34 ejercicios iniciales.

Beneficios del pilates

Quienes se abocan al pilates con cierta regularidad aseguran que los ejercicios les permiten apreciar importantes cambios en el tono muscular. Otros puntos positivos del método pilates son los siguientes:

Figura más estilizada

Prevención y rehabilitación de lesiones musculares

Disminución de los niveles de estrés

Mayor vitalidad y fuerza

Reducción de las tensiones por medio del control de la respiración

Sin embargo, no todo es color de rosa en el Método Pilates. Algunos comentan que esta práctica no se ha actualizado desde su creación, afirmando que es necesario revisarlas para comprobar cuáles ejercicios siguen vigentes y cuáles no.