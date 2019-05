Video: Atacan a huevazos a la cantante Marta Sánchez

La cantante tuvo que suspender su concierto

Marta Sánchez tuvo que cancelar una presentación en Badalona, España que coincidió con el Día Internacional contra la Homofobia. La cantante abandonó el escenario después de que un grupo le empezó a lanzar huevos.

“Pues me voy, ya está”, dijo Sánchez antes de salirse.

De acuerdo a medios locales en España se trató de un grupo que gritaba “fascista” a la intérprete.

Tras el incidente, Sánchez emitió un comunicado vía la Sexta que el medio Europa Press recogió.

“No merece la pena entrar a responder a cobardes que sólo buscan publicidad”, expresó Sánchez. “Ha sido sin duda, el peor que he sufrido en un escenario”.

La cantante dijo que sufrió daño físico: “¿La próxima vez que serán, piedras? ¿A dónde vamos a llegar señores? Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y respetan”.