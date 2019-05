Ejecutivo de TV Azteca apoya a periodista que habla pestes de Pati Chapoy

Tras haberla llamado "mala periodista", Alberto Ciurana felicita al detractor de Chapoy

Las cosas al interior de TV Azteca parecen estar tensas y la mala relación entre el ejecutivo Alberto Ciurana y la periodista Pati Chapoy parece haberse evidenciado aún más.

Hace algunos meses había circulado el rumor de que Chapoy, una de las figuras más importantes del canal mexicano, no estaba contenta con las decisiones que Ciurana ha tomado en los últimos meses. Y es que desde que entró el ejecutivo a la televisora tras su paso por Televisa y Univision, se han hecho grandes cambios, como la eliminación de las telenovelas y series de la programación nocturna a favor de “realities” como “Exatlón” y “Mi pareja puede”.

Chapoy ha sido afectada en algún momento por los constantes cambios ya que de estar en “Ventaneando” con una hora y media, le redujeron a solo una hora al aire y en un horario más temprano. Recientemente, se le aumentó una hora más al programa de espectáculos, pero la tensión era obvia.

Tanto Ciurana y Chapoy negaron diferencias cuando este primero asistió a su programa a anunciar que una de las colaboradoras, Jimena Pérez, sería la conductora de “La Voz” en su edición de Azteca. En su momento, la gente notó la fría relación que había entre los dos y un nuevo tweet pudo haber confirmado eso.

Alberto Ciurana recientemente publicó un mensaje en Twitter en donde felicitaba a Gustavo Adolfo Infante por sus “exclusivas”, periodista que lidera el programa de espectáculos “De primera mano” que es competencia directa de Chapoy.

No está claro si el Sr. Ciurana escribió el mensaje en tono sarcástico, pero muchos lo han interpretado como un directo insulto a Pati Chapoy ya que en recientes días Infante habló pestes de ella.

“[Pati Chapoy] me enseñó muchas cosas en el principio de mi carrera”, dijo el conductor a TV Notas. “Ahora le reconozco su liderazgo como ejecutiva, pero no como periodista, creo que no es la gran periodista. No recuerdo una entrevista de ella significativa, con la que haya puesto contra la pared a una celebridad o que se llevara la exclusiva por tal entrevista. Ella es una gran ejecutiva, pero mala periodista, y yo soy un gran reportero”.

Cabe destacar que ante la polémica generado en redes sociales, Ciurana eliminó el mensaje, cosa que solo justificó a algunos a pensar que si hay pique entre el ejecutivo de TV Azteca y Pati Chapoy.