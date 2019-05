Posponen graduación en una secundaria en Illinois ante amenazas contra la escuela en redes sociales

La amenaza decía: "Yo mismo dispararé a todas las clases de la secundaria Argo Community, así que si vienes, eres un objetivo"

CHICAGO – Debido a dos amenazas que se hicieran contra una escuela del suburbio de Summit en Illinois en las redes sociales, es que se pospuso la ceremonia graduación de la secundaria Argo Community planeada a realizarse el martes por la noche.

La superintendente Dra. Jill Kingsfield anunció el aplazamiento el martes por la tarde. Ella dijo que la graduación se pospuso debido a “circunstancias atenuantes en las últimas 48 horas“.

Kingsfield no reveló ningún detalle sobre las circunstancias atenuantes, pero el anuncio se produjo un día después de que se publicaron amenazas contra la escuela en las redes sociales.

“Tenía ganas de graduarme, recibí a muchos familiares de afuera”, dijo Quincy Cobbs, jugador de básquetbol de Argo y jugador de último año. Ahora tendrá que esperar un poco más para obtener su diploma.

“Estoy bien con eso por mi seguridad”, dijo el estudiante.

“Vamos a esperar el fin de semana y celebrar de esa manera”, mencionó dijo Aquila Shelby, la madre de Quincy.

Shelby fue uno de varios padres que llamaron a la Policía de Summit después de que apareció un mensaje aleatorio en Snapchat durante el fin de semana. La amenaza decía: “Yo mismo dispararé a todas las clases de la secundaria Argo Community, así que si vienes, eres un objetivo”.

Los funcionarios escolares dijeron el lunes que la Policía arrestó a la persona que hizo esa amenaza en Snapchat. Luego, el martes, una segunda amenaza llegó al final del día, lo que obligó a los administradores a posponer la graduación.

Kingsfield dijo que la Policía de Summit confirmó que se identificó a un menor de Joliet como la persona asociada con la segunda amenaza y que el menor fue detenido. Los cargos estaban pendientes.

El menor no era una amenaza viable y no tenía conexiones con la comunidad de Argo, señaló Kingsfield quien también dijo que no hay amenaza inmediata para la escuela y que la ceremonia de graduación será reprogramada.