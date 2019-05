Pumas presenta a Míchel, quien apostará por la cantera histórica del fútbol mexicano

El emblema del Real Madrid no prometió títulos pero sí resultados inmediatos desde el banquillo auriazul

CDMX, México – Miguel González “Míchel” va a respetar la filosofía de los Pumas para tener un plantel con una base de canteranos y a partir de ahora tomará la responsabilidad el armado del equipo, no así de los jugadores que causarán baja en los próximos días.

“Claro que apuesto por la Cantera, sería ilógico que viniera un entrenador de fuera, soy de los pocos entrenadores que no ha sido Puma anteriormente, y que llegara a invadir con esas connotaciones y reglas, y quiero decir que sí hay dinero para reforzar el equipo, todos estamos de acuerdo de las necesidades qué hay”, explicó.

“El plantel que se va a presentar a la pretemporada el 10 de junio es el que voy a armar”.

El estratega dijo que a nivel mundial los universitarios son reconocidos como una institución formadora de futbolistas.

El técnico español admitió que llevaba tiempo siguiendo a los universitarios, pues los contactos se dieron meses atrás.

Por lo pronto ya busca un defensa central y volante, además de que está en espera de ver qué pasará con los delanteros del equipo, pues si llegan a salir buscará que traigan a otros de la misma calidad.

“El primer objetivo es competir de la mejor manera, para lo que necesitamos que los jugadores se esfuercen y entiendan el significado de defender esta institución“.

El nuevo timonel de los auriazules explicó que si no se compite y se preparan de verdad, no pueden ir por la octava estrella, pero no prometió títulos, pues aseguró que sería una falta de respeto para los otros clubes.

“Míchel” dijo que no vivirá un proceso de adaptación porque luego de haber jugado en un equipo como el Real Madrid, aprendió a que debe funcionar de inmediato.

5 Equipos ha dirigido ‘Míchel’: Getafe, Sevilla, Olympiacos, Olympique de Marsella y Málaga.