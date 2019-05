La furia de “El Mencho” se desata tras matanza en Michoacán; Narcomanta así lo demuestra

Al parecer el sangriento enfrentamiento causó la ira del líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación

Después del enfrentamiento entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, que dejó 10 muertos y tres heridos en el municipio de Uruapan en el estado de Michoacán, el grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos” colocó un narcomensaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

En el mensaje nombran a autoridades e insisten que ellos no se meten con la población, como sí lo hacen otros grupos delictivos.

“Este comunicado es: Sñr de los gallos, cartel jalisco nueva generación. El director comandante jefe de guardia para Javier Estrada Lua” alias” el guapo y iván andrade mtz. Alias el cucho. Déjense de mamadas de que quieren poner cordinacion la gente esta agusto así sin cordinacion sin coperaciones, sin golpes d la cordinacion así como lo acias “guapo” cuando traias la cordinacion. Dejate de mamadas por que cordinacion va aber asta que quieramos nosotros así que más te vale que agas caso y dejen en paz a la población que agan sub tiempo a gusto dejen estar castigando a la jente alo puro pendejo por chismes de la jente corriente no sean pendejos sivaloran su vida van entender dejen de estar humillando en sus putas reviciones quitándoles ropa interior y ponerlos aser sentadillas abusando de supoder deningrando a los familiares de los internos primer y última llamada y comunicado que se les ase si no entienden nos ticara que dejarles unos elementos colgados en el puente los tenemos uvicados los pasados de verga comandante, raúl, negro, baldo, magadan J. R.” (sic).

Más adelante en el mensaje señalan los del Cártel Jalisco Nueva Generación -pese a los índices de violencia e inseguridad– que ellos no están para sembrar el terror entre la población.

“Att. C.J.N.G nosotros el cartel jalisco no venimos asembrar el miedo a la jente de uruapan nosotros venimos alimpiar uruapan de las lacras de mantin chatarras y ruso. Toda su jente por que ustedes san los que tienen echada perder a la jente de uruapan por permitirles vender hielo, la jente anda robando para ustedes para toda la jente de uruapan nosotros no venimos a sembrar el miedo, venimos por las lacras de “chatarras y ruso nosotros no secuestramos ni matamos ynosentes traemos la escuela del señor de los gallos” pónganse vergas que lla los tenemos uvicados todos…” (sic).

Recordemos que el enfrentamiento entre Los Viagras dejó 10 personas muertas tras un fuerte enfrentamiento que según testigos duró más de una hora.