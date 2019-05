Famoso actor expone otro sexy bikinazo de Gaby Espino, y otros también recuerdan su tanguita blanca

View this post on Instagram

#tbt … En la novela "Amantes de Luna Llena" de mi hermano del alma @leonardopadron junto a mi hermana del alma @gabyespino … pesando 20 kilos mojao! jejejejeje Eso sí, debo decir que ese short todavía lo tengo y me queda!!!! aunque ud. no lo crea como torero pero me queda #recuerdos #amigos #venezuela #poralláporelaño2000 cuando vaya a Venezuela me pongo el short y monto foto prometido! jejejeje #retodevestuariode19añosatras #quienseatreve jejejejej Feliz Jueves o como decimos en Venezuela "Viernes Chiquito"