Diego Lainez se apagó en seis meses ¿Fue un error migrar a Europa?

El juvenil mexicano no ha logrado destacar en el fútbol español, pero no sólo eso, tampoco en la selección mexicana, lo que da a pensar a muchos que no estaba listo para salir de su país

Diego Lainez no ha levantado ni en el Betis español ni en la selección mexicana. Foto: Etzel Espinosa / Imago7