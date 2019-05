Ellen DeGeneres confiesa que fue abusada por su padrastro cuando tenía 15 años

La humorista habló sobre el duro momento que atravesó y criticó a quienes no le creen a las víctimas

Ellen DeGeneres, invitada al ciclo de entrevistas que David Letterman tiene en Netflix, contó que cuando tenía 15 años su padrastro abusó de ella. La humorista y conductora explicó que su madre, quien se había casado con el hombre hacía poco tiempo, había sido diagnosticada con cáncer y debía ausentarse del hogar para someterse a una mastectomía, momento que él aprovechó para acercarse a ella.

“Cuando ella estaba fuera de la ciudad, él me dijo que le había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarla, pero que necesitaba tocármelo“, contó Ellen, según se ve en un adelanto del programa de Letterman cuya segunda temporada podrá verse desde el viernes 31 de mayo.

“Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y… En cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó otra vez y otra“, relató la conductora de 61 años que hace una década está casada con la actriz Portia De Rossi.

Luego de eso, Ellen dijo que se encerró en su cuarto y que el hombre intentó “echar abajo” la puerta. “Yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más -prosiguió-… Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad”.

No obstante, Ellen se arrepiente de haber tomado esa decisión: “Nunca debí haberla protegido. Tenía que haberme protegido a mí misma. Después de unos cuantos años se lo conté. No me creyó y estuvo con él otros 18 años. Al final lo dejó porque él había cambiado la historia muchas veces”.

Ya en octubre del año pasado, en una entrevista en el programa Today, la humorista había explicado que ella había sufrido un abuso y criticó la reacción negativa de algunas personas ante el relato de las víctimas. “Como víctima de abusos sexuales, me enfurece que la gente no te crea y que te diga ‘¿Cómo puedes no recordar qué día fue exactamente?’. No, no te acuerdas de esas cosas. De lo que sí te acuerdas es de lo que te pasó, de dónde estabas, de cómo te sentías“, había dicho sin ahondar en los detalles en ese momento.

En el ciclo de Letterman explicó lo que aún siente al respecto: “Estoy enojada conmigo misma, porque no sé, no hice nada… Era demasiado pusilánime para alzar la voz. Tenía 15 o 16 años (.) es una historia horrible, realmente horrible, y la única razón por la que ahora entro en detalles es porque quiero que otras chicas no dejen que nadie les haga eso nunca. Nosotras no sentimos que valemos la pena, o tenemos miedo de alzar la voz, de decir ´no´”.

Además destacó: “Es la única razón por la que creo que es importante hablar de ello, porque hay tantas chicas jóvenes… Y da igual la edad que tengas. Cuando veo a gente contándolo, especialmente ahora, me enfada muchísimo que no se les crea a las víctimas, porque no nos inventamos estas cosas. Y me caen bien los hombres, pero hay muchos que se salen con la suya. Es el momento de alzar la voz. Es el momento de tener el poder”.