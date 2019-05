¿Por qué la familia Kardashian no quiere al novio de Kris Jenner?

Los integrantes de este famoso clan buscan proteger a su madre de Corey Gamble

A casi 5 años de noviazgo entre Kris Jenner y Corey Gamble, todo parece indicar que varios miembros de la dinastía Kardashian se han vuelto un obstáculo para que ellos vivan libremente su amor, pues hay señales que indican que este hombre no es del agrado de muchos.

De acuerdo con People, la polémica surgió luego de que el esposo de Kim Kardashian, el rapero Kanye West, aseguró que él era un completo desconocido.

“Kanye le escribió a Corey: ‘Mira, no te conocemos, nunca hemos conocido a ningún miembro de tu familia‘”, dijo Kim.

“Por supuesto que todos nos hemos sentido así y pensamos eso, pero para Kanye decirle eso sin rodeos creo que fue una decisión incorrecta en ese momento”, agregó la empresaria.

Por otra parte, Khloé Kardashian fue otro miembro de la familia que estuvo de acuerdo con el comentario de West, por lo que salió en su defensa.

“Estoy de acuerdo con afirmación de Kanye. No sabemos nada sobre Corey. Él tiende a ser reservado y a pesar de nuestros intentos por conocerlo mejor, no ha sido receptivo en todo eso“, comentó Khloé.

“Los comentarios de Kanye no fueron excelentes, pero la esencia de lo que que dijo es verdad. Corey es muy reservado y eso me tiene bastante preocupada. No conocemos a Corey”, continuó la estrella de “Revenge Body”.

Incluso admitió que nadie de la familia, principalmente ella, pensó que esa relación fuera a durar tanto tiempo debido a las circunstancias por las que estaba atravesando su madre.

“Después de que mi madre se divorció, me dije: ‘De acuerdo, esto probablemente no va a durar. Simplemente sentí la necesidad de conectarme. Luego, cuando vi que el tiempo avanzaba y la relación seguía allí, tratamos de conocerlo, pero no se ha demostrado receptivo en todo eso“, declaró la influencer.

Sin embargo, en la última emisión de “Keeping Up With Kardashian”, Khloé se sintió culpable por sus comentarios respecto a Corey y se disculpó con Gamble, quien insistió en que sólo quiere llevar las cosas en paz.

“Estamos felices de que hagas feliz a nuestra mamá. Sólo queremos avanzar y estar en un buen lugar. En última instancia, sólo queremos proteger a mi madre. Ella siempre va a ser lo más importante para nosotros, así que vamos a hacer lo que podamos para cuidarla”, puntualizó.

Kris Jenner de 63 años y Corey Gamble de 38, iniciaron su romance en noviembre del 2014, luego de que la matriarca de las Kardashian se divorciara de Bruce Jenner y aunque ambos en ocasiones han llegado a publicar fotografías juntos, han preferido mantener su relación en privado.