Futbol internacional, Steelers y lucha divina: lo que viene en la bahía

Sábado 20 de julio

Benfica vs Chivas en Levi’s Stadium

La International Champions Cup 2019 presenta al campeonísimo Benfica de Portugal frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. La International Champions Cup es un torneo disputado en esa pequeña ventana temporal en que la mayoría de las ligas de soccer más prestigiadas están en receso. El evento convoca a los mejores clubes del mundo y los enfrenta en combinaciones únicas e interesantes, como el Machester United de la Liga Premier inglesa contra el Roma de la Serie A italiana; o como el Real Madrid de La Liga Española vs el Arsenal de la Premier. En este caso, serán la Primeira Liga portuguesa vs la Liga MX mexicana. Este es el quinto año que la competencia se presenta en la Bahía, que ya ha traído a algunas de las potencias futboleras mencionadas. Compra tus boletos ya porque seguramente van a volar. Sábado 20 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Venta de boletos en las taquillas del estadio y en levisstadium.com.

Domingo 22 de septiembre

San Francisco enfrenta a los dominantes Steelers

Los 49ers abren calendario con la visita de los Acereros de Pittsburgh, equipo todavía comandado por el veterano Ben Roethlisberger, quien ya ha dado muestras de quererse retirar. Este será posiblemente su último o penúltimo año y, sin embargo, su destreza y puntería siguen el mejor de los niveles. De eso podemos estar seguros, aunque del desempeño del equipo completo es otra cosa. Desde el año pasado hay muchos rumores que Mike Tomlin podría ser relevado del mando, pues al parecer ha perdido autoridad en los casilleros. Y tal vez muestra de ello sea el drama que se vivió con el enfrentamiento verbal entre Antonio Brown y “Big Ben”, en el que Tomlin no fue factor ni pudo controlar. Este problema culminó con la salida de Brown del equipo (ahora es el flamante nuevo elemento de los Raiders de Las Vegas). A ello le aunamos la salida de Le’Veon Bell, corredor estrella de Pittsburgh, pues la cosas no pintan muy bien que digamos. Sin embargo este equipo es una aplanadora a la espera de una oportunidad para destruir y falta ver si los 49ers le dan esa oportunidad. Steelers vs 49ers, domingo 22 de septiembre en Levi’s Stadium. Boletos en taquilla y en 49ers.com.

Sábado 12 de octubre

El regreso del Hijo del Santo a San José

Sabemos que faltan algunos meses para esto, sin embargo, consideramos que la presentación del heredero de la leyenda de plata amerita comprar los boletos de forma temprana, ya que muy probablemente se terminarán antes de la función. Por ahora tenemos la fecha y lugar (sábado 12 de octubre en la Mt. Pleasant High School) pero pronto te daremos más de talles de qué gladiadores acompañarán al Santo en la función. ¡Sigue pendiente! Mientras, para boletos y detalles visita: facebook.com/PWRevolution.