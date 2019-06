Cómo evitar los cargos de la compra de un auto nuevo

Comprar un auto nuevo ya es de por sí estresante, por lo que es útil ir a una sala de exposición sabiendo cuáles de los cargos que aparecen en tu factura son inevitables, cuáles pueden negociarse y cuáles pueden omitirse por completo.

Y recuerda: tienes el poder de salirte y comprar en otro lugar. Eso es lo que un miembro de CR Ron Martinson de Falls Church, Va., dice que hizo: “Le dije [al vendedor] que tenía una oportunidad de darme su mejor oferta final, y que no habría ‘adicionales’ a excepción de los cargos/impuestos gubernamentales. Él perdió el negocio”.

Esos cargos gubernamentales pueden incluir el impuesto sobre las ventas y el costo de establecer el título y el registro a tu nombre. Otro cargo inevitable es el cargo por destino, o lo que el fabricante automotriz cobra por entregar el vehículo de la fábrica al concesionario; está incluido en la etiqueta oficial en la ventanilla del auto.

Pero a menudo puedes evitar o negociar la reducción de otros cargos. Y consulta también las leyes de tu estado: algunos limitan los cargos que pueden cobrar los concesionarios.

Gastos de documentación o de transporte: aunque es razonable pagar el costo real de tu título y registro, los concesionarios a menudo cobran extra (a veces cientos de dólares más) por procesar esos y otros documentos.

La solución: es posible que no puedas evitar este cargo por completo, pero puedes intentar obtener un descuento o pedir algo a cambio, como accesorios instalados por el concesionario, como alfombras de invierno.

Cargo de publicidad: los distribuidores a veces agregan cientos de dólares extra para recuperar el costo de las campañas publicitarias nacionales y regionales.

La solución: si el concesionario dice que venderá un auto al precio de la factura, pero que tú tienes que pagar un cargo de publicidad, solo dile que no. El costo de la publicidad del auto se incluye en el precio de la etiqueta.

Cargos de envío y preparación: los distribuidores a veces pegan una segunda etiqueta en la ventana de un auto al lado de la oficial, donde se enumeran los cargos con nombres como “inspección previa a la entrega”, “preparación del concesionario”, “preparación del vehículo” o “adquisición del vehículo”.

La solución: cuestiónalos todos. Forman parte del cargo de destino obligatorio, que, por cierto, también debería incluir un tanque lleno de gasolina.

Cargo de ajuste de mercado: este es difícil de evitar si estás comprando un auto muy popular, porque los concesionarios pueden tener pocos incentivos para negociar.

La solución: aun así, no es un cargo obligatorio, por lo que vale la pena pedir un descuento, en especial porque el costo adicional no es solo un gasto inicial. Pagar más al principio también suele significar perder más a medida que el coche se va depreciando.

Cargos por pago de préstamos: muchos fabricantes de autos ofrecen préstamos directamente a los compradores de autos, y un tercio de las personas de nuestra encuesta que obtuvieron uno de esos préstamos dijeron que se sorprendieron por un cargo relacionado con él. Por ejemplo, Diane Weiser de Port Lavaca, Texas, dice que se sorprendió al descubrir que cada vez que llamaba para hacer un pago, se le cobraba un cargo de atención al cliente de $10. “¡Y eso era para los pagos puntuales, también!”, dice.

La solución: asegúrate de entender las condiciones de pago antes de pasar por la rama financiera de un fabricante automotriz. Verifica también con tu propio banco que puede ofrecerte una mejor oferta y cargos más bajos o ninguno.

Complementos innecesarios: aunque técnicamente no se consideran tarifas, los concesionarios a menudo tratan de vender más servicios o accesorios innecesarios, que incluyen:

Grabado del número de identificación del vehículo (VIN). Un mecánico local te cobrará menos por esta medida antirrobo, que consiste en grabar el número de identificación del vehículo en el cristal del auto. O compra un kit para grabar el número tu mismo por tan solo $20.

Garantía extendida. Una garantía que cubra las reparaciones después del vencimiento de la garantía del fabricante puede proporcionar tranquilidad. Pero puede agregar miles al costo del vehículo. CR recomienda comprar un vehículo confiable y reservar un fondo de emergencia en su lugar.

Seguro de invalidez y de vida. Algunos concesionarios ofrecen estas y otras pólizas similares con tu préstamo para el auto para ayudarte a pagar el vehículo si te lesionas o mueres anticipadamente. Pero puedes obtener una cobertura más económica a través de tu asegurador principal de vivienda, automóvil o vida.

Impermeabilización, sellado de pintura o protección de telas. Los autos de hoy en día están construidos para resistir condiciones climáticas y viales corrosivas, por lo que no necesitan tratamientos adicionales, que pueden agregar cientos a tu auto. Los selladores de pintura son básicamente cera que desaparece después de unos meses. Y la protección interior es solo un costoso protector de telas en aerosol.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de julio de 2019 de la revista Consumer Reports.

