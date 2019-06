Keanu Reeves es buscado por Marvel para convertirlo en superhéroe

Keanu Reeves estaría en negociaciones para integrarse a The Eternals

Keanu Reeves podría integrarse al Universo Cinematográfico Marvel, luego de que no pudiera hacerlo en Capitana Marvel por filmar las últimas entregas de John Wick.

El actor de 54 años suena para interpretar uno de los papeles principales en The Eternals, una de las películas estelares de la fase 4 de ‘La Casa de las Ideas’.

Reeves estaría en negociaciones con la productora para integrarse al proyecto, aunque todavía no se sabe qué personaje interpretaría, pues el principal se lo están ofreciendo a Richard Madden.

De confirmarse, Keanu Reeves compartiría créditos con Angelina Jolie que interpretará a Sersi, Madden como Ikaris; también participan los actores Kumail Nanjiani y Ma Dong-seok, pero aún no detallan que papeles tendrán.

“The Eternals son un equipo, pero nos gusta la idea de presentarlos ya unidos, hacer una película del grupo completo desde el principio, en vez de ir construyéndolo poco a poco como hicimos con la primera de Vengadores. Algo más parecido a Guardianes de la Galaxia, en lo referido al grupo de superhéroes, no en el tono de la película. Jack Kirby hizo un trabajo inmensamente épico con The Eternals que se expande a lo largo de cientos de años y eso es algo que todavía no hemos hecho, por eso, después de Endgame, es una de las opciones que encontramos más interesantes”, señaló el productor Kevin Feige durante el estreno de Capitana Marvel.

