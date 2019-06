Wisin sufre aparatosa caída desde el escenario (VIDEO)

Fue llevado de inmediato al hospital

Casi al finalizar el concierto en San Antonio, Texas, y justo cuando se estaba despidiendo, Wisin sufre aparatosa caída y termina en el hospital con varios golpes, la buena noticia es que está fuera de peligro.

Tal como le pasó hace algunos meses al cantante argentino Sergio Denis, que lo tienen aun en coma, Wisin estaba por abandonar el escenario y, al caminar hacia atrás no se dio cuenta que estaba muy pegado a una de las llamadas ‘fosas ciegas’, que están a los costados del escenario, y cayó en el pozo que tendrá unos 6 pies de altura.

De inmediato su equipo saltó para rescatarlo y en las imágenes del video que verás a continuación, se pude apreciar como Wisin logra levantarse y, apoyado en su gente, sale caminando con dificultad.

Acompañado de su esposa, Wisin fue trasladado al hospital principal de San Antonio donde fue atendido de inmediato en emergencias. La caída podría decirse que fue con suerte porque no sufrió más que algunos golpes y raspaduras.

Ya desde el hopsital, y un poco más tranquilo, el propio Wisin quiso calmar a sus seguidores que seguían muy impresionados por el momento, compartiendo estas palabras en su cuenta de Instagram:

“A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate LAREDO que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio. Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes ❤️ 🐯 @wisinyyandel #comoantestourusa”.

Tal como lo dice en su escrito, este ‘mal paso’ no modificará su gira, ni lo hará suspender ninguno de los conciertos pautados, de hecho este domingo se presentará en Laredo como ya estaba programado.