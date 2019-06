Ellas son las afortunadas herederas del guardarropa de Jennifer López

Ella y Emme no pierden el tiempo

A las dos hijas de Alex Rodriguez les tocó la lotería cuando su padre inició una relación sentimental con Jennifer Lopez que muy pronto dará pie a una esperadísima boda y que, en la práctica, les abrió las puertas de uno de los armarios más exclusivos en la industria de la música y el cine.

La diva del Bronx ha ido conservando la gran mayoría de los atuendos icónicos que ha lucido a lo largo de su carrera tanto en las alfombras rojas como en la gran pantalla, y a día de hoy su hija Emme y su futura hijastra Ella ya han empezado a repartirse tácitamente sus prendas favoritas.

“Ella ya me ha dicho que quiere el vestido blanco con una orquídea que me puse para los Grammy, y Emme siempre me está preguntando qué voy a hacer con esto o lo otro, si voy a quedármelo, o me advierte de que ni se me ocurra tirar tal o cual cosa. Siempre me repiten lo mismo”, ha explicado la artista en declaraciones al portal Entertainment Tonight.

En vista de que ninguna de las dos niñas, ni la otra hija de su prometido, Natasha, han cumplido aún los 15 años, parece que aún queda mucho tiempo antes de que puedan empezar a recurrir al guardarropa de JLo en busca del atuendo perfecto para ocasiones especiales. Sin embargo, en previsión, ella ha guardado con mucho cuidado el impresionante vestido de Versace que supuso su primer hito importante en el mundo de la moda con la esperanza de que algún día pueda vivir un segundo momento de gloria.

“En mi opinión, ese es el que pasará a la historia. He podido disfrutar de un sinfín de momentos maravillosos gracias a distintos diseñadores, en mis videoclips y en otros proyectos, pero ese es probablemente mi favorito”, ha reconocido acerca de aquel diseño en tonos verdes con un impresionante escote hasta el ombligo y aperturas laterales que la convirtió en el centro de las miradas durante la gala de los Grammy del año 2000 a pesar de que por aquel momento era más conocida por ser la novia del rapero Sean ‘Diddy’ Combs.